Microsoft, ufficiale la nuova serie Breaker di controller wireless per Xbox

Microsoft ha annunciato l’arrivo della nuova Breaker Series, una collezione di tre controller Xbox Wireless in edizione speciale pensata per Xbox e PC. È la prima volta che l’azienda lancia simultaneamente tre varianti dedicate, ognuna caratterizzata da un’estetica distinta e studiata per attrarre diverse tipologie di giocatori.

I modelli si chiamano Ice Breaker Special Edition, Storm Breaker Special Edition e Heart Breaker Special Edition. L’Ice Breaker punta su un look ghiacciato, con finitura satinata traslucida che richiama cristalli frammentati e sfumature blu chiaro. Lo Storm Breaker adotta invece una palette più sobria ed elegante, giocata su nero, grigio, bianco e argento, con dettagli che si illuminano in controluce. L’Heart Breaker, infine, è il più appariscente: rosa e viola si combinano in un design audace, reso ancora più particolare dalla scocca traslucida.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei controller

Sul piano funzionale, i tre controller mantengono le stesse caratteristiche del modello standard. Offrono impugnature in gomma per una presa più sicura, grilletti testurizzati per maggiore precisione e compatibilità multipiattaforma grazie al supporto di Bluetooth, Xbox Wireless e USB-C. L’alimentazione è affidata alle tradizionali due batterie AA rimovibili, già incluse nella confezione.

Le nuove edizioni speciali sono già disponibili in preordine sul Microsoft Store al prezzo di 79,99 euro ciascuna, con spedizioni fissate a partire dal 9 settembre. Siamo qui di fronte ad un prezzo che supera leggermente quello dei controller che tutti conosciamo, ma in linea con gli aumenti di prezzo che sono stati applicati di recente da Microsoft ai dispositivi. Qualcuno probabilmente storcerà il naso ma i collezionisti a quanto pare già si stanno facendo avanti.

Giocandosi questa carta, il colosso ha voluto dare agli utenti l’opportunità di collezionare qualcosa di nuovo personalizzando la loro esperienza ma allo stesso tempo c’era anche la volontà di rafforzare la gamma di accessori dedicati al mondo Xbox.