TerraMaster F2-425 recensione del NAS completo che sfida Synology e QNAP

Il mercato dei NAS domestici è uno spazio affascinante, un ecosistema tecnologico che per anni è sembrato evolversi a un ritmo compassato, quasi glaciale. Dominato da colossi come Synology e QNAP, il settore ha spesso privilegiato l’affinamento del software rispetto a balzi generazionali nell’hardware, lasciando gli utenti in attesa di quel “qualcosa in più” che giustificasse un upgrade. In questo scenario consolidato, TerraMaster si è ritagliata da tempo il ruolo dello sfidante aggressivo, un marchio che punta tutto sul valore dell’hardware, offrendo specifiche tecniche superiori a prezzi che costringono la concorrenza a prestare attenzione. Con il nuovo TerraMaster F2-425, questa filosofia raggiunge la sua massima espressione.

Questo non è semplicemente un altro NAS a due baie destinato a finire sullo scaffale di un appassionato. È una dichiarazione d’intenti. Il cuore della sua proposta, e il fulcro di questa recensione, è l’abbandono dei processori ARM, tipici di questa fascia di prezzo, in favore di una potente CPU quad-core Intel x86. Questa scelta non è un dettaglio per pochi eletti, ma una decisione architetturale che promette un incremento prestazionale notevole, quantificato dall’azienda in un audace +40% rispetto ai suoi diretti predecessori. Si tratta di un salto che sposta l’asticella delle aspettative per un dispositivo di rete domestico, trasformandolo da semplice archivio di file a potenziale centro nevralgico per l’intrattenimento, il backup e persino la virtualizzazione leggera.

Nel corso della mia carriera, ho avuto modo di testare decine di questi dispositivi, osservandone la metamorfosi da scatole metalliche per l’archiviazione a sofisticati server privati. L’approccio del TerraMaster F2-425 mi intriga profondamente. La domanda che mi sono posto fin dal primo momento è se questa iniezione di potenza bruta e la connettività di rete più veloce siano sufficienti a colmare il divario con l’ecosistema software, storicamente più maturo e rifinito, dei suoi rivali. Può la forza dei muscoli compensare un’eleganza applicativa ancora in divenire? È quello che scopriremo insieme, analizzando ogni aspetto di questo NAS, dalle prestazioni pure all’esperienza d’uso quotidiana. Il NAS è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

La prima impressione, si sa, è quella che conta, e il TerraMaster F2-425 si presenta con una confezione che comunica subito serietà. Non siamo di fronte a un imballaggio da prodotto di largo consumo, ma a una scatola robusta, di cartone spesso e con una grafica minimale ma professionale. All’interno, il NAS è protetto da due gusci di schiuma espansa ad alta densità, un dettaglio che apprezzo sempre perché garantisce che il dispositivo arrivi sulla nostra scrivania nelle medesime condizioni in cui ha lasciato la fabbrica.

Una volta estratto il corpo principale, il contenuto della confezione si rivela essenziale ma completo, senza fronzoli inutili. Troviamo l’alimentatore esterno da 48W, compatto e con un cavo di lunghezza adeguata per la maggior parte delle postazioni. Accanto, un singolo cavo di rete RJ-45, che a un’ispezione più attenta si rivela essere un Cat 6, scelta corretta per supportare adeguatamente la connettività a 2.5GbE del dispositivo. Non manca una piccola busta contenente le viti necessarie per il fissaggio di eventuali dischi da 2.5 pollici, come gli SSD, dato che gli alloggiamenti principali sono pensati per un montaggio senza attrezzi dei più comuni hard disk da 3.5 pollici. Infine, una guida rapida all’installazione e il certificato di garanzia completano la dotazione.

La sensazione generale è quella di un’esperienza di unboxing fluida e diretta, pensata per portare l’utente dal sigillo della scatola alla prima accensione nel minor tempo possibile. Non ci sono accessori superflui, solo l’indispensabile per rendere operativo il NAS. Questo approccio pragmatico si sposa bene con la natura del prodotto: un dispositivo potente ma accessibile, che non vuole intimidire l’utente meno esperto con una pletora di cavi e manuali. L’attenzione alla protezione durante il trasporto e la completezza della dotazione di base lasciano presagire una cura progettuale che spero di ritrovare anche nell’hardware vero e proprio.

Materiali, costruzione e design

Con il TerraMaster F2-425, l’azienda abbandona il classico chassis in lega d’alluminio color argento che ha caratterizzato molti dei suoi modelli passati, per abbracciare un’estetica più sobria e contemporanea. Il corpo principale è realizzato in una plastica nera opaca di buona qualità, che al tatto risulta solida e non trattiene le impronte digitali, un vantaggio non da poco per un dispositivo destinato a rimanere in vista. Le linee sono pulite, squadrate, con angoli smussati che ne ingentiliscono la forma, permettendogli di integrarsi con discrezione in un salotto moderno o in uno studio domestico.

La qualità costruttiva si percepisce nei dettagli. I due alloggiamenti frontali per i dischi sono il punto focale del design e della funzionalità. Il meccanismo Push-Lock è una vera comodità: basta una leggera pressione per sbloccare la levetta e estrarre la slitta. L’inserimento di un hard disk da 3.5 pollici è un’operazione che richiede letteralmente pochi secondi, grazie al sistema di fissaggio tool-less. Le slitte, sebbene in plastica, appaiono robuste e scorrono nelle loro guide senza incertezze, restituendo un feedback tattile e sonoro rassicurante al momento del blocco. Il pannello frontale è minimalista: a destra degli alloggiamenti troviamo i LED di stato, chiari e non eccessivamente luminosi, e il pulsante di accensione, che offre una corsa breve e un click deciso.

Sul retro, la disposizione delle porte è razionale. La grande griglia della ventola da 80mm domina la parte superiore, promettendo un buon flusso d’aria. Sotto, troviamo il connettore per l’alimentazione, la singola porta di rete, le tre porte USB e l’uscita HDMI. Il peso complessivo di 1.5 Kg (senza dischi) conferisce al NAS una stabilità notevole, aiutato anche dai quattro piedini in gomma che lo ancorano saldamente alla superficie d’appoggio. L’impressione è quella di un prodotto ben ingegnerizzato, dove ogni scelta, dal materiale dello chassis al meccanismo delle slitte, sembra orientata a un equilibrio tra costo, estetica e, soprattutto, praticità d’uso.

Specifiche tecniche

Prima di addentrarci nelle prove sul campo, è fondamentale mettere nero su bianco le specifiche tecniche definitive del TerraMaster F2-425. Questo passaggio è particolarmente importante perché, come spesso accade con i lanci di nuovi prodotti, le informazioni preliminari diffuse tramite comunicati stampa possono generare un po’ di confusione. Ho quindi basato la seguente tabella sulle schede tecniche ufficiali e sull’analisi fisica del prodotto, per offrire un quadro chiaro e incontrovertibile di ciò che questo NAS ha da offrire.

Caratteristica Specifica Processore Intel Celeron N95 (Quad-Core, 2.0 GHz, burst fino a 2.9 GHz) Architettura CPU x86 64-bit Motore Transcodifica Accelerazione hardware (H.264, H.265 4K @60fps ) Memoria RAM 4 GB DDR4 non-ECC SODIMM (1 x 4GB) Slot Memoria 1 (singolo slot) Memoria Massima 16 GB Numero Baie 2 Dischi Compatibili 3.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD Capacità Max. Raw 60 TB (2 x 30 TB) Slot M.2 NVMe No Porte LAN 1 x RJ-45 2.5GbE ¹ Porte USB 2 x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1 x USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) Uscita Video 1 x HDMI Sistema di File Interno: Btrfs, EXT4 / Esterno: EXT3/4, NTFS, FAT32, HFS+ RAID Supportati Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, TRAID Ventola di Sistema 1 x 80mm Rumorosità 19.0 dB(A) (dichiarata) Consumo Energetico 22W (Accesso), 11W (Ibernazione HDD) Dimensioni (AxLxP) 222 x 119 x 154 mm Peso (Netto) 1.5 Kg Garanzia 2 anni

Applicazione

L’interazione con un NAS moderno passa sempre più spesso attraverso lo smartphone, e TerraMaster ha investito molto nel rinnovamento della sua applicazione, TNAS Mobile. L’app non è più un semplice accessorio, ma si propone come un vero e proprio centro di controllo tascabile, capace di gestire le funzioni essenziali del dispositivo e di offrire funzionalità a valore aggiunto che ne giustificano l’installazione.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la possibilità di eseguire l’intera procedura di inizializzazione del NAS direttamente dall’app, senza mai dover accendere un computer. Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo, si tratta di un’enorme semplificazione. La procedura guidata è chiara, richiede pochi passaggi e in una manciata di minuti il TerraMaster F2-425 è pronto all’uso. Una volta configurato, l’app diventa il portale per la gestione remota: è possibile monitorare lo stato del sistema, creare e gestire utenti, controllare lo spazio di archiviazione e modificare le autorizzazioni di accesso alle cartelle, il tutto con un’interfaccia pulita e reattiva.

Il vero punto di forza, però, risiede nelle sue capacità di backup e gestione dei contenuti multimediali. La funzione di backup automatico di foto e video dallo smartphone è ormai uno standard, ma qui viene arricchita da un elemento distintivo: la categorizzazione tramite intelligenza artificiale. Sfruttando la potenza del processore Intel, l’app analizza le immagini localmente, direttamente sul NAS, per riconoscerne il contenuto. Questo significa che è possibile cercare “cane”, “spiaggia” o il volto di una persona specifica e ottenere risultati immediati, senza che le nostre foto private vengano mai inviate a un server cloud esterno. Questa enfasi sulla privacy, combinata alla convenienza dell’AI, trasforma l’app da semplice utility a una vera e propria cassaforte intelligente per i nostri ricordi digitali.

Prestazioni e autonomia

In un dispositivo come un NAS, che per sua natura è progettato per rimanere acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il concetto di “autonomia” si traduce in efficienza energetica e impatto acustico. Sotto questo profilo, il TerraMaster F2-425 si dimostra un prodotto decisamente moderno e ben ottimizzato, capace di offrire prestazioni elevate senza pesare eccessivamente sulla bolletta elettrica o disturbare la quiete domestica.

I dati dichiarati dal produttore parlano di un consumo di circa 22W durante le operazioni di accesso ai dischi e di appena 11W quando gli hard disk entrano in modalità di ibernazione. Nei miei test, questi valori si sono dimostrati realistici. Durante un trasferimento di file di grandi dimensioni, con entrambi i dischi in piena attività, il consumo si è assestato intorno ai 20-24W. In idle, con i dischi attivi ma senza carichi di lavoro specifici, il valore scendeva a circa 15W, per poi crollare a poco più di 10W una volta attivata l’ibernazione. Si tratta di consumi energetici molto contenuti, paragonabili a quelli di una lampadina a LED di media potenza, che rendono il suo funzionamento continuo economicamente sostenibile. Gran parte del merito va attribuito al processore Intel Celeron N95, un chip nato per il mondo mobile e caratterizzato da un bassissimo TDP (Thermal Design Power).

L’altro aspetto cruciale per un NAS domestico è la rumorosità. TerraMaster dichiara un livello di appena 19 dB(A), un valore che lo posiziona sulla carta tra i dispositivi più silenziosi della sua categoria. E in effetti, il NAS in sé è quasi inudibile. La singola ventola da 80mm, gestita in modalità “Smart”, gira a regimi molto bassi durante l’uso normale, diventando impercettibile già a un metro di distanza. Tuttavia, è fondamentale fare una precisazione: il rumore operativo di un NAS è determinato in larga parte dai dischi meccanici installati. Durante i miei test con due hard disk da 3.5 pollici, il “clack” delle testine in fase di lettura/scrittura era nettamente più avvertibile del fruscio della ventola. Il TerraMaster F2-425 offre una piattaforma eccezionalmente silenziosa, ma la scelta di dischi a basso rumore (o, per chi cerca il silenzio assoluto, di SSD) rimane un fattore determinante per l’esperienza acustica finale.

Test

Per valutare le reali capacità del TerraMaster F2-425, ho abbandonato i benchmark sintetici per concentrarmi su tre scenari d’uso realistici, che rappresentano le esigenze più comuni di un utente domestico o di un piccolo ufficio. La mia configurazione di prova includeva il NAS equipaggiato con due hard disk Seagate IronWolf da 4 TB in configurazione RAID 1, collegato a uno switch e a un PC client entrambi dotati di porte a 2.5GbE. È importante sottolineare che i risultati possono variare in base alla qualità della rete e ai dischi utilizzati, ma questo setup offre una buona base di partenza per misurare il potenziale del dispositivo.

Il primo test mirava a verificare la promessa della connettività a 2.5GbE. Ho trasferito una cartella da 50 GB, contenente file video di grandi dimensioni, dal mio PC (con SSD NVMe) al NAS. I risultati sono stati eccellenti. Ho registrato una velocità di scrittura media sostenuta di circa 275-280 MB/s, un valore molto vicino al limite teorico della connessione. In lettura, le prestazioni sono state altrettanto solide, con picchi che hanno superato i 280 MB/s. Questo si traduce in un’esperienza utente tangibilmente più veloce rispetto a un NAS Gigabit tradizionale: trasferire decine di gigabyte di dati non è più un’operazione da avviare prima di andare a dormire, ma un compito che si completa in pochi minuti.

Il secondo scenario ha messo alla prova le sue credenziali di hub multimediale. Ho installato il server Plex e l’ho popolato con la mia libreria di film, inclusi diversi titoli in 4K HDR. Il test consisteva nel riprodurre simultaneamente due flussi: un film in 4K in direct play su un televisore compatibile e, contemporaneamente, lo stesso file transcodificato in tempo reale a 1080p per la visione su uno smartphone. Il TerraMaster F2-425 ha gestito il carico di lavoro senza il minimo sforzo. La riproduzione è stata fluida su entrambi i dispositivi, senza buffering o incertezze. Monitorando le risorse dal pannello di controllo di TOS, ho notato che il carico sulla CPU rimaneva sorprendentemente basso, a conferma che il motore di transcodifica hardware Intel Quick Sync stava svolgendo egregiamente il suo lavoro, lasciando ampie risorse disponibili per altre attività.

Infine, ho simulato un tipico scenario familiare. Ho avviato un backup completo di una cartella di documenti dal mio laptop tramite TerraSync, mentre contemporaneamente l’app TNAS Mobile stava eseguendo il backup di centinaia di foto da uno smartphone. Anche in questa situazione di multitasking, il NAS è rimasto reattivo e scattante. La navigazione tra le cartelle di rete è rimasta fluida e l’interfaccia web di TOS non ha mostrato rallentamenti. Questa capacità di gestire più attività in parallelo senza degrado delle prestazioni è forse il vantaggio più concreto del passaggio all’architettura Intel x86, dimostrando che il TerraMaster F2-425 è più che attrezzato per diventare il fulcro digitale di una casa moderna.

Approfondimenti

Il passaggio a Intel: cosa significa il Celeron N95 per l’utente domestico

La scelta di TerraMaster di equipaggiare il F2-425 con un processore Intel Celeron N95 rappresenta il più grande punto di svolta per questo dispositivo e per la sua intera fascia di mercato. Non si tratta solo di avere “più potenza”, ma di un cambio di paradigma architetturale. Per anni, i NAS entry-level sono stati relegati a processori basati su architettura ARM, efficienti dal punto di vista energetico ma limitati in termini di potenza di calcolo pura e, soprattutto, di flessibilità. Il passaggio all’architettura x86 apre un mondo di possibilità. La compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni, come i container Docker, diventa nativa e molto più performante, trasformando il NAS da semplice archivio a un piccolo server tuttofare. Ma il vero asso nella manica del Celeron N95 non risiede tanto nei suoi quattro core, quanto nella GPU integrata: la Intel UHD Graphics. Questo componente, spesso trascurato, è il motore che alimenta la straordinaria capacità di transcodifica video del dispositivo. È grazie a questo chip grafico dedicato che il NAS può convertire un file video 4K H.265 in un formato più leggero, in tempo reale, senza affaticare i core principali della CPU. Per l’utente finale, questo si traduce in un’esperienza di streaming multimediale tramite Plex o Emby impeccabile, anche con più utenti connessi contemporaneamente. È la differenza tra un NAS che “può” riprodurre video e uno che è “progettato per” farlo, e lo fa in modo eccellente.

La connettività a 2.5GbE: un solo connettore basta e avanza?

La presenza di una porta 2.5GbE è un altro degli elementi che proietta il TerraMaster F2-425 nel futuro. Tuttavia, la scelta di implementarne una sola ha generato una certa confusione iniziale, alimentata da comunicati stampa che parlavano di una doppia porta. La realtà è che il dispositivo ne ha una sola, e questa è una decisione progettuale precisa, un compromesso calcolato. Per l’utente domestico, il salto da 1GbE (circa 110-120 MB/s) a 2.5GbE (circa 280 MB/s) rappresenta il guadagno prestazionale più significativo e immediatamente percepibile. Raddoppiare e più la velocità di trasferimento dei file cambia radicalmente l’interazione con il NAS. L’inclusione di una seconda porta avrebbe permesso funzionalità avanzate come il link aggregation (per raggiungere teoricamente i 5 Gbps) o il failover (per la ridondanza della connessione). Tuttavia, il link aggregation richiede switch di rete gestiti, apparecchiature poco diffuse in ambito domestico, rendendo di fatto la funzione inutile per la stragrande maggioranza del target di riferimento. TerraMaster ha quindi preferito concentrare il valore sul singolo upgrade più impattante, mantenendo il costo del dispositivo competitivo. Certo, questo significa che la singola porta di rete diventa un potenziale single point of failure: in caso di guasto, l’intero NAS diventa inaccessibile. È un rischio calcolato, ma è una critica legittima per chi cerca la massima affidabilità.

TOS 6: un’analisi approfondita del sistema operativo TerraMaster

Un hardware potente è nulla senza un software solido che lo sappia sfruttare. Storicamente, il sistema operativo di TerraMaster, TOS, è stato considerato un passo indietro rispetto alla maturità e alla raffinatezza di DSM di Synology. Con TOS 6, l’azienda dimostra di aver ascoltato le critiche e compie un notevole passo avanti. L’interfaccia utente è stata completamente ridisegnata: ora è più moderna, pulita e intuitiva. La navigazione tra i menu è logica e la reattività generale del sistema è eccellente, complice anche l’hardware su cui gira. Sotto il cofano, l’aggiornamento a un kernel Linux più recente e l’introduzione di nuove funzionalità di sicurezza, come il Security Privacy Control (SPC) che previene l’esecuzione di applicazioni non autorizzate, testimoniano un impegno serio per migliorare la robustezza della piattaforma. L’ecosistema di applicazioni, sebbene ancora non vasto come quello dei concorrenti, copre tutte le necessità fondamentali dell’utente domestico: troviamo ottime soluzioni per il backup (TerraSync, Centralized Backup), la sincronizzazione con il cloud (CloudSync), e un solido supporto per i server multimediali più popolari come Plex, Emby e Jellyfin, oltre alla possibilità di espandere le funzionalità tramite Docker. TOS 6 non è ancora perfetto, ma è un sistema operativo maturo, stabile e ricco di funzionalità, che riesce a valorizzare l’hardware del F2-425 in modo efficace.

TRAID contro RAID classico: la flessibilità al servizio dell’utente

Una delle gemme nascoste nell’ecosistema software di TerraMaster è la sua tecnologia proprietaria TRAID (TerraMaster RAID). A differenza delle configurazioni RAID tradizionali come RAID 0 o RAID 1, che richiedono dischi di identica capacità per funzionare in modo ottimale, TRAID introduce un livello di flessibilità che si adatta perfettamente alle esigenze di un utente domestico. Immaginiamo uno scenario comune: si acquista il NAS con due dischi da 4 TB. Con un RAID 1 classico, si ottengono 4 TB di spazio utile con protezione dei dati. Se in futuro si volesse aumentare la capacità sostituendo uno dei dischi con un modello da 8 TB, il RAID 1 tradizionale continuerebbe a vedere solo 4 TB di quel nuovo disco, sprecando di fatto metà della sua capacità. TRAID, invece, è in grado di gestire in modo intelligente dischi di dimensioni diverse. In quello stesso scenario, permetterebbe di utilizzare lo spazio aggiuntivo, espandendo il volume totale disponibile pur mantenendo un certo livello di ridondanza. Questa capacità di crescere in modo asimmetrico, aggiungendo o sostituendo dischi di diverse taglie nel tempo, è un vantaggio enorme per chi costruisce il proprio archivio digitale in modo incrementale, senza dover pianificare acquisti di dischi identici. È una soluzione pragmatica che risolve un problema reale, dimostrando un’attenzione alle necessità concrete degli utenti.

Un NAS da salotto? Analisi della rumorosità e del raffreddamento

La promessa di un funzionamento a soli 19 dB(A) è uno dei cavalli di battaglia del TerraMaster F2-425, e la mia esperienza conferma che non si tratta di un’esagerazione di marketing. Il dispositivo, di per sé, è straordinariamente silenzioso. Il merito è di un sistema di raffreddamento ben progettato, che si basa su una singola ventola da 80mm di diametro. Le dimensioni generose permettono alla ventola di spostare un volume d’aria adeguato anche a bassi regimi di rotazione, evitando il fastidioso ronzio tipico delle ventole più piccole e veloci. Il software di gestione, con la sua modalità “Smart”, regola dinamicamente la velocità in base alla temperatura del sistema, mantenendola quasi sempre al minimo indispensabile durante le operazioni leggere come lo streaming o il backup. Anche il chassis in plastica contribuisce a smorzare le vibrazioni, a differenza dei case metallici che a volte possono amplificarle. Come già accennato, la vera fonte di rumore saranno i dischi meccanici. Tuttavia, la piattaforma di base offerta da TerraMaster è così silenziosa da rendere il F2-425 un candidato ideale per essere posizionato in un ambiente living o in uno studio, senza diventare una fonte di distrazione. Per chi desidera il silenzio assoluto, l’abbinamento di questo NAS con due SSD SATA da 2.5 pollici creerebbe un sistema di archiviazione di rete potente e completamente inudibile.

Il cuore multimediale: Plex, transcodifica 4K e l’uscita HDMI

Il TerraMaster F2-425 è, senza mezzi termini, uno dei migliori NAS a due baie per l’utilizzo come server Plex che si possano trovare in questa fascia di prezzo. La combinazione del processore Intel Celeron N95 e della sua GPU integrata crea una piattaforma quasi perfetta per la gestione e lo streaming di librerie multimediali complesse. La capacità di eseguire la transcodifica hardware di flussi video 4K H.265 è la sua caratteristica distintiva. Questo significa che anche se il dispositivo di riproduzione (come uno smartphone, un tablet o un vecchio televisore) non supporta nativamente il formato del file originale, il NAS può convertirlo al volo in un formato compatibile, senza interruzioni e con un impatto minimo sulle prestazioni generali. Questa funzione, che richiede un abbonamento Plex Pass per essere sbloccata, trasforma il NAS in un server multimediale incredibilmente versatile. Un’altra caratteristica hardware interessante è la presenza di un’uscita HDMI. È importante, però, chiarire la sua funzione per non creare false aspettative: a differenza di alcuni modelli di altri brand, questa porta non trasforma il NAS in un media player con un’interfaccia grafica da collegare direttamente alla TV. Il suo scopo principale è fornire un accesso diretto alla console di sistema (la linea di comando), una funzionalità utile per utenti avanzati e per la risoluzione di problemi, ma non per la fruizione di contenuti.

La cassaforte digitale: snapshot, backup e sicurezza dei dati

Oltre alle prestazioni, un NAS deve essere una fortezza per i nostri dati. Il TerraMaster F2-425 integra una serie di strumenti di protezione che creano una rete di sicurezza a più livelli. La base di tutto è il supporto per il file system Btrfs. Questo moderno sistema di file non solo è più resiliente alla corruzione dei dati rispetto al vecchio EXT4, ma abilita una funzione fondamentale: gli snapshot. Uno snapshot è un’istantanea del sistema di file in un dato momento, che occupa pochissimo spazio. In caso di un attacco ransomware che cripta i nostri file o di una cancellazione accidentale di una cartella importante, è possibile ripristinare l’intero volume a uno snapshot precedente in pochi secondi, annullando di fatto il danno. A questa protezione si affianca una suite di applicazioni di backup completa. TerraSync è un’utility eccellente per mantenere sincronizzate in tempo reale le cartelle tra il PC e il NAS, conservando fino a 32 versioni storiche di ogni file per un recupero granulare. L’applicazione Centralized Backup permette di orchestrare i backup da più computer verso il NAS, mentre CloudSync offre la possibilità di creare una copia di sicurezza off-site dei dati più importanti, sincronizzandoli con servizi cloud come Google Drive, Dropbox o Amazon S3. Questa combinazione di snapshot, backup locale e backup cloud crea una strategia di protezione dati robusta e completa.

Funzionalità

Riassumendo le capacità del TerraMaster F2-425, emerge il ritratto di un dispositivo poliedrico, che va ben oltre il semplice ruolo di disco di rete. Le sue funzionalità principali possono essere raggruppate in quattro macro-aree che lo rendono il centro nevralgico di un ecosistema digitale domestico.

Innanzitutto, agisce come un vero e proprio cloud privato. Centralizza i file sparsi tra diversi computer, smartphone e tablet, rendendoli accessibili in modo sicuro da qualsiasi luogo tramite l’app mobile o un browser web. Questo elimina la dipendenza da servizi cloud di terze parti, restituendo all’utente il pieno controllo e la proprietà dei propri dati.

In secondo luogo, è un hub di backup completo e automatizzato. Grazie alla sua suite di applicazioni, protegge i dati dei PC e dei Mac con sincronizzazione continua e versioning, salva automaticamente le foto e i video dei dispositivi mobili e può persino creare una copia di sicurezza esterna sul cloud, seguendo la regola aurea del backup 3-2-1.

La sua terza anima è quella del server multimediale ad alte prestazioni. Sfruttando la potenza del processore Intel, si trasforma in un server Plex o Emby impeccabile, capace di organizzare vaste librerie di film, musica e foto e di trasmetterle in streaming, anche in 4K e con transcodifica in tempo reale, a qualsiasi dispositivo connesso alla rete.

Infine, grazie all’architettura x86, si apre al mondo delle applicazioni avanzate. Il supporto a Docker permette agli utenti più smaliziati di eseguire un’infinità di servizi e applicazioni containerizzate, dalla domotica ai download manager, espandendo le sue funzionalità ben oltre quelle offerte dal catalogo di app ufficiale e trasformandolo in un piccolo ma potente server per progetti personali.

Pregi e difetti

Dopo aver analizzato a fondo il TerraMaster F2-425, è possibile tracciare un bilancio chiaro e onesto dei suoi punti di forza e delle sue inevitabili debolezze. Nessun prodotto è perfetto, e la scelta finale dipende sempre da un’attenta ponderazione di ciò che si ottiene in relazione a ciò a cui si deve rinunciare.

Pregi

Rapporto prezzo/prestazioni eccezionale grazie al processore Intel N95 .

Connettività di rete a 2.5GbE , un netto passo avanti rispetto allo standard Gigabit.

Eccellenti capacità di transcodifica hardware 4K per lo streaming multimediale.

Funzionamento estremamente silenzioso ( 19dB ) e bassi consumi energetici.

Sistema operativo TOS 6 in costante evoluzione con funzionalità utili come TRAID e AI per le foto.

Difetti

Una sola porta LAN, che rappresenta un singolo punto di vulnerabilità e impedisce il link aggregation.

Ecosistema software (TOS) meno maturo e con un catalogo di app più ristretto rispetto a concorrenti come Synology DSM.

Assenza di slot M.2 NVMe per la cache, una limitazione in scenari con accessi casuali molto intensi.

Un solo slot disponibile per l’espansione della memoria RAM.

Prezzo

Il posizionamento di prezzo è, senza dubbio, una delle armi più affilate nell’arsenale del TerraMaster F2-425. Al momento del lancio sul mercato italiano, il dispositivo si colloca in una fascia di prezzo intorno ai 269,99 €, spesso resa ancora più aggressiva da coupon e offerte promozionali. Per comprendere appieno il valore di questa cifra, è necessario confrontarla con quella dei suoi diretti concorrenti.

Il rivale più ovvio è il Synology DS224+. Quest’ultimo ha un prezzo di listino superiore, che si aggira tipicamente tra i 310 € e i 350 €. A fronte di una spesa maggiore, offre però un hardware meno performante: un processore Intel J4125 più datato, una dotazione di RAM base inferiore (2 GB contro 4 GB) e una connettività di rete limitata a due porte da 1GbE. Con Synology, si paga un premium per l’esperienza software offerta da DSM, universalmente riconosciuto come il sistema operativo più maturo e completo del settore.

Se guardiamo invece in casa QNAP, un modello comparabile per alcune caratteristiche, come il QNAP TS-264, si posiziona in una fascia di prezzo decisamente più alta, spesso superiore ai 460 €. Offre indubbiamente di più in termini di hardware (doppia porta 2.5GbE, slot M.2, espandibilità PCIe), ma si rivolge a un’utenza con esigenze e budget differenti.

In questo contesto, il TerraMaster F2-425 emerge con una proposta di valore quasi imbattibile. Offre prestazioni hardware di nuova generazione a un prezzo da fascia media della generazione precedente. È la scelta ideale per chi dà priorità alla potenza di calcolo e alla velocità di rete, accettando un piccolo compromesso sull’ecosistema software per ottenere il massimo dal proprio investimento.

Conclusioni

Il verdetto sul TerraMaster F2-425 è estremamente positivo. Questo NAS rappresenta un punto di svolta per il mercato domestico, dimostrando che è possibile offrire prestazioni di alto livello senza far lievitare il prezzo. TerraMaster ha attuato la sua strategia di sfidante alla perfezione: ha concentrato gli investimenti dove contano di più per l’utente finale – un processore Intel veloce e una connettività di rete a 2.5GbE – e ha confezionato il tutto in un prodotto dal costo aggressivo che costringe l’intero settore a rincorrere.

Questo dispositivo è la scelta ideale per l’utente domestico evoluto, il prosumer o il piccolo professionista che non ha paura di “sporcarsi le mani” con le impostazioni e che cerca il miglior rapporto tra euro speso e megabyte al secondo trasferito. È perfetto per chi vuole un server Plex impeccabile, per chi sposta frequentemente file di grandi dimensioni e per chi vuole una base solida su cui sperimentare con Docker. È per chi capisce che il software, sebbene funzionale e in netto miglioramento, potrebbe non avere la stessa finitura “chiavi in mano” di un Synology.

A chi non lo consiglierei? A chi cerca l’esperienza più semplice e guidata possibile, a chi non vuole mai dover aprire un pannello di controllo e per cui il budget non è il primo dei pensieri. Per loro, il Synology DS224+, pur con i suoi limiti hardware, rimane una scelta più rassicurante. Allo stesso modo, chi necessita di funzionalità enterprise come il failover di rete, la cache su SSD NVMe o l’espandibilità a 10GbE, dovrà necessariamente guardare a modelli di fascia superiore.

In definitiva, il TerraMaster F2-425 è un successo. Stabilisce un nuovo standard di riferimento per le prestazioni nella sua categoria di prezzo e invia un messaggio forte e chiaro: l’era dei NAS entry-level lenti e basati su ARM è giunta al termine. Il NAS è disponibile nella pagina ufficiale di Amazon Italia.