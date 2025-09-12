Ad
Aggiornamenti a sorpresa per Nothing Phone

Patch di sicurezza, bug fix e nuove funzioni per i due modelli più iconici del brand britannico Nothing Phone.

Nothing Phone

Nothing torna a far parlare di sé grazie a un doppio aggiornamento rilasciato per i suoi primi due smartphone, Phone (1) e Phone (2). Il primo, dato ormai per abbandonato, riceve un update inaspettato che mantiene Android 15, ma introduce Nothing OS 3.2 con alcune migliorie. Oltre alla correzione di numerosi bug, arrivano nuove funzioni nei widget e aggiornamenti per l’app fotocamera. Le patch di sicurezza sono ora quelle di agosto 2025.

Non solo Nothing Phone; anche OnePlus, Realme e Samsung aggiornamenti su più fronti

Sul fronte del Nothing Phone (2), invece, il nuovo firmware è più sostanzioso. Le patch di sicurezza vengono portate a settembre 2025. Debuttano anche i preset fotografici personalizzati, tra cui uno sviluppato in collaborazione con Jordan Hemingway. L’update migliora la stabilità del sistema e ottimizza l’uso energetico quando si collegano dispositivi esterni come smartwatch. Nothing dimostra così di voler mantenere attivi e aggiornati entrambi i modelli, nonostante le tempistiche di rilascio siano sempre meno prevedibili.

Anche altri produttori asiatici hanno lanciato aggiornamenti software per i loro dispositivi. OnePlus ha rilasciato patch di sicurezza di agosto 2025 per quattro modelli, tra cui il pieghevole OnePlus Open e il OnePlus 10T 5G. Alcuni update sono però destinati solo a mercati extra-europei, come nel caso del OnePlus 11R.

Realme si concentra invece sul suo flagship GT5 Pro, che riceve la nuova Realme UI 6 basata su Android 15. Il changelog, ricco di dettagli, evidenzia l’integrazione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale e al multitasking. L’aggiornamento, però, rimane confinato alla Cina.

Samsung aggiorna invece i Galaxy Watch delle serie 6 e 7. Entrambi ricevono le patch di agosto, ma non la nuova interfaccia One UI 8 Watch. Il sistema operativo resta fermo alla versione basata su Wear OS 5.0. Gli utenti dovranno attendere ancora per l’upgrade promesso entro fine anno.

Gli aggiornamenti possono essere scaricati dai menu “Impostazioni” o, nel caso degli smartwatch, tramite l’app Galaxy Wearable.

