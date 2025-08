Synology BeeStation Plus 8TB: addio abbonamenti cloud? – Recensione

Dopo mesi di utilizzo del Synology BeeStation Plus 8TB, posso finalmente condividere la mia esperienza completa con questo dispositivo che promette di portare il cloud storage personale nelle case di tutti, anche di chi non ha mai sentito parlare di NAS. Il mercato dei network attached storage si è evoluto negli ultimi anni, cercando di raggiungere un pubblico sempre più ampio, e Synology con la sua linea BeeStation punta decisamente all’utente medio che vuole liberarsi dai costi ricorrenti dei servizi cloud senza dover diventare un esperto di networking.

Il BST170-8T, questo il codice modello del dispositivo che ho testato, rappresenta l’evoluzione del primo BeeStation lanciato nel 2024. Con un prezzo di listino di €429 in Italia (anche se l’ho trovato spesso in offerta intorno ai €385-400), si posiziona in una fascia interessante: non è economico come un hard disk esterno, ma costa decisamente meno di un NAS tradizionale completamente equipaggiato. La promessa è ambiziosa: offrire un’alternativa privata a Google Photos, iCloud e Dropbox che sia davvero alla portata di tutti, senza rinunciare a funzionalità avanzate come lo streaming multimediale tramite Plex Media Server. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del BeeStation Plus è stata sorprendentemente minimalista, quasi Apple-style nella sua essenzialità. La confezione compatta in cartone riciclato contiene il dispositivo avvolto in una pellicola protettiva biodegradabile, un alimentatore esterno modulare da 65W, un cavo di rete Cat5e di un metro e mezzo (avrei preferito un Cat6, vista l’epoca in cui viviamo), e la documentazione ridotta all’osso: solo una guida rapida multilingue che in pratica ti dice di collegare i cavi e scansionare un QR code.

Mi ha colpito l’assenza totale di accessori superflui: niente viti di ricambio, niente piedini in gomma aggiuntivi, niente adattatori. È chiaro che Synology ha progettato questo prodotto per essere un’esperienza “apri e usa”, senza possibilità di personalizzazione hardware. La scatola stessa riporta solo le informazioni essenziali: capacità di storage (8TB), logo Synology e poco altro. Sul retro, un adesivo elenca le principali caratteristiche in sei lingue, sottolineando la vocazione internazionale del prodotto.

L’alimentatore modulare è un dettaglio che ho apprezzato: significa che posso sostituire solo il cavo di alimentazione se dovessi portare il dispositivo in un paese con prese diverse. Il trasformatore stesso è piuttosto compatto per un dispositivo che deve alimentare un hard disk da 7200 RPM e una CPU Intel, misurando circa 12x6x3 cm.

Materiali, costruzione e design

Il design del BeeStation Plus è volutamente anonimo, un parallelepipedo nero opaco che scompare facilmente in qualsiasi ambiente. Le dimensioni sono contenute: 196mm di altezza, 63mm di larghezza e 142mm di profondità, praticamente le dimensioni di un grosso libro. Il peso di 1,24 kg tradisce la presenza del disco rigido interno, ma resta comunque facilmente trasportabile.

La scocca è realizzata interamente in plastica ABS con finitura soft-touch che resiste bene alle impronte ma tende ad attirare la polvere. La qualità costruttiva è buona senza essere eccezionale: i pannelli sono ben assemblati senza scricchiolii, ma premendo con forza si avverte una leggera flessione. Le griglie di ventilazione superiori e inferiori sono ben integrate nel design, quasi invisibili a prima vista.

Il frontale presenta solo un piccolo LED di stato che può illuminarsi di bianco (funzionamento normale), ambra (avviso) o lampeggiare durante le operazioni. Mi sarebbe piaciuto un display o almeno più LED per avere informazioni immediate sullo stato del sistema. Sul retro troviamo il pulsante di accensione, leggermente incassato per evitare pressioni accidentali, il connettore per l’alimentazione, una porta Gigabit Ethernet, una USB-A 3.2 Gen 1 e una USB-C 3.2 Gen 1. La disposizione delle porte è razionale, con sufficiente spazio tra loro per collegare anche cavi più ingombranti.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Modello Synology BeeStation Plus BST170-8T Processore Intel Celeron J4125 (4 core, 2.0 GHz base, 2.7 GHz burst) RAM 4 GB DDR4 (non espandibile) Storage interno 8 TB Synology HAT3310 (7200 RPM, non sostituibile) Connettività di rete 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) Porte USB 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 Sistema operativo Synology BSM (BeeStation Manager) Utenti supportati Fino a 8 utenti simultanei Dimensioni 63 x 196 x 142 mm Peso 1.24 kg Consumo energetico 13W idle, 26W in uso Raffreddamento Ventola attiva (molto silenziosa) Garanzia 3 anni

Applicazione BeeStation Manager

L’applicazione BeeStation Manager (BSM) rappresenta il cuore dell’esperienza utente e devo ammettere che Synology ha fatto un ottimo lavoro nel semplificare l’interfaccia rispetto al più complesso DiskStation Manager dei NAS tradizionali. La prima configurazione avviene tramite browser web visitando bee.synology.com, dove dopo aver creato un account Synology (o utilizzato quello Google/Apple) il sistema rileva automaticamente il BeeStation nella rete locale.

L’interfaccia web è pulita e moderna, con un design che ricorda molto i servizi cloud commerciali. La dashboard principale mostra lo spazio utilizzato con un grafico a torta colorato, gli utenti attivi, e scorciatoie per le funzioni principali: BeeFiles per la gestione documenti e BeePhotos per le foto. Durante i miei test ho apprezzato la reattività dell’interfaccia, che non ha mai mostrato rallentamenti anche con multiple schede aperte e trasferimenti in corso.

Le app mobile per iOS e Android sono altrettanto curate. La sincronizzazione è veloce e affidabile, anche se ho notato che l’app iOS tende a interrompere il backup delle foto quando in background, richiedendo di tenerla aperta per completare caricamenti massicci. L’app desktop per Windows e macOS permette di sincronizzare cartelle specifiche in stile Dropbox, con un’integrazione nel file system che mostra lo stato di sincronizzazione direttamente nelle icone dei file.

Prestazioni

Le prestazioni del BeeStation Plus sono state una piacevole sorpresa. Il processore Intel Celeron J4125, pur non essendo un fulmine di guerra, gestisce egregiamente i carichi di lavoro tipici di un NAS domestico. Durante i test di trasferimento file via rete, ho registrato velocità di lettura costanti intorno ai 112 MB/s e scrittura sui 108 MB/s, praticamente saturando la connessione Gigabit Ethernet. Questi valori sono rimasti stabili anche con più utenti connessi contemporaneamente.

Il backup delle foto dal mio iPhone 15 Pro è risultato 2,6 volte più veloce rispetto al modello base BeeStation, con una media di 50 foto al minuto (dimensione media 5MB per foto HEIC). L’upload via web browser raggiunge picchi di 95 MB/s con file di grandi dimensioni, mentre la sincronizzazione desktop può gestire centinaia di piccoli file mantenendo velocità aggregate superiori ai 70 MB/s.

Il consumo energetico è contenuto: 13W in idle e 26W sotto carico intenso. Considerando che il dispositivo resta acceso 24/7, si traduce in circa 15-20€ all’anno di elettricità. La ventola integrata è praticamente inudibile durante l’uso normale, emettendo un leggero ronzio (misurato a 22 dB a un metro di distanza) solo durante operazioni intensive prolungate.

Test

Test di trasferimento file

Ho iniziato con un test classico: il trasferimento di una cartella da 50GB contenente un mix di documenti, foto RAW e video 4K. Via cavo Ethernet, il trasferimento dal mio MacBook Pro M2 ha richiesto 7 minuti e 48 secondi, per una velocità media di 107 MB/s. Lo stesso test via Wi-Fi (con router Wi-Fi 6) ha mostrato velocità più variabili, oscillando tra 40 e 80 MB/s a seconda della congestione della rete.

Test di backup fotografico

Per testare le capacità di backup fotografico, ho caricato 10.000 foto (circa 65GB) dalla mia libreria di Lightroom. Il processo completo, inclusa l’indicizzazione e il riconoscimento facciale AI, ha richiesto 3 ore e 15 minuti. L’accuratezza del riconoscimento facciale si è attestata intorno all’85%, con qualche difficoltà nel distinguere bambini piccoli e occasionali falsi positivi con poster o statue.

Test streaming Plex

La vera novità del modello Plus è il supporto Plex Media Server. Ho caricato la mia collezione di film in vari formati: file H.264 1080p, H.265 4K e persino alcuni remux Blu-ray non compressi. Lo streaming diretto funziona perfettamente su rete locale, con avvio quasi istantaneo e nessun buffering. Il transcoding hardware tramite Intel Quick Sync gestisce bene fino a 2 stream 1080p simultanei o 1 stream 4K con transcoding a 1080p. Oltre questi limiti, il sistema inizia a mostrare affanno con occasionali stuttering.

Test di affidabilità

Per testare l’affidabilità, ho lasciato il BeeStation Plus in funzione continua per 30 giorni, simulando un uso intensivo con backup automatici notturni, streaming quotidiano e accesso frequente ai file. Il sistema non ha mostrato segni di cedimento, mantenendo uptime del 100% senza necessità di riavvii. La temperatura del disco, monitorata via SMART, si è mantenuta costante intorno ai 42°C, ben entro i limiti di sicurezza.

Funzionalità

Il BeeStation Plus offre un set di funzionalità ben bilanciato tra semplicità e potenza. BeeFiles funziona come un Dropbox privato, permettendo sincronizzazione selettiva delle cartelle, versionamento dei file (fino a 5 versioni), e condivisione tramite link protetti da password. La funzione di backup da servizi cloud esterni (Google Drive, OneDrive, Dropbox) è particolarmente utile per chi vuole centralizzare i propri dati.

BeePhotos impressiona per la qualità del riconoscimento oggetti e scene, permettendo ricerche come “mare”, “montagna” o “gatto” con risultati sorprendentemente accurati. La visualizzazione su mappa delle foto geotaggate e la timeline organizzata rendono la navigazione intuitiva. Manca però la possibilità di editing diretto delle foto, che devono essere scaricate, modificate e ricaricate.

La nuova funzione Snapshot crea automaticamente punti di ripristino ogni 6 ore (configurabile), permettendo di recuperare file cancellati o modificati accidentalmente. Durante i test, il ripristino di una cartella da 5GB ha richiesto meno di 2 minuti, confermando l’efficacia del sistema.

Configurazione avanzata e personalizzazione

Nonostante la vocazione consumer del BeeStation Plus, Synology ha nascosto alcune funzionalità avanzate per gli utenti più esperti. Abilitando l’accesso SSH dalle impostazioni di sistema (disponibile solo per troubleshooting temporaneo), ho potuto esplorare il sistema operativo sottostante, che si rivela essere una versione modificata di DSM 7. Questo apre possibilità non ufficiali interessanti, anche se da usare con cautela per non invalidare la garanzia.

L’accesso SMB, disabilitato di default, può essere attivato dalle impostazioni avanzate, trasformando il BeeStation in un vero e proprio file server di rete. Ho mappato con successo le cartelle condivise su Windows 11 e macOS Sonoma, ottenendo prestazioni identiche all’accesso via app. Questa funzione è essenziale per chi vuole utilizzare il Plex Media Server, permettendo di caricare contenuti multimediali direttamente via rete invece che attraverso l’interfaccia web.

Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la possibilità di programmare backup automatici verso destinazioni esterne. Collegando un hard disk USB da 4TB, ho configurato backup incrementali notturni dell’intero contenuto del BeeStation. Il sistema supporta anche backup verso altri NAS Synology tramite Hyper Backup, anche se questa funzione richiede conoscenze più avanzate per la configurazione.

Gestione multi-utente e collaborazione

La gestione degli utenti multipli è uno dei punti di forza del BeeStation Plus. Ogni utente (fino a 8 simultanei) riceve il proprio spazio storage privato, completamente isolato dagli altri. Ho creato account per tutti i membri della mia famiglia, assegnando quote di storage personalizzate: 2TB per me, 1TB per mia moglie, 500GB ciascuno per i figli. Il sistema tiene traccia dell’utilizzo individuale e invia notifiche email quando si avvicina il limite.

La collaborazione su documenti funziona bene, anche se non raggiunge i livelli di Google Workspace o Microsoft 365. È possibile condividere cartelle tra utenti con permessi granulari (lettura, scrittura, cancellazione), e i file Office possono essere visualizzati in anteprima direttamente nel browser. Manca però un vero editor collaborativo in tempo reale, limitazione comprensibile vista la natura del prodotto.

Durante i test con 5 utenti attivi contemporaneamente (upload foto, streaming video, download documenti), il sistema ha mantenuto prestazioni stabili senza rallentamenti percepibili. I 4GB di RAM si dimostrano adeguati per questo tipo di utilizzo, anche se il monitoraggio mostra un utilizzo medio del 75% in scenari di carico elevato.

Integrazione con l’ecosistema domestico

Il BeeStation Plus si integra sorprendentemente bene con i dispositivi smart home, anche se non in modo ufficiale. Tramite Plex, posso riprodurre contenuti su Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV e smart TV Samsung/LG. La qualità dello streaming è eccellente sulla rete locale, mentre da remoto dipende molto dalla banda upload della connessione internet domestica.

L’integrazione con gli assistenti vocali è limitata ma funzionale. Tramite le routine di Alexa, ho configurato il backup automatico delle foto scattate con Echo Show. Con Google Assistant e Apple Shortcuts, posso controllare lo stato del sistema e ricevere notifiche vocali per eventi importanti come spazio in esaurimento o completamento backup.

Un’integrazione che mi ha particolarmente colpito è quella con iCloud Photos. Il BeeStation può connettersi al tuo account iCloud e scaricare automaticamente tutte le foto, mantenendole sincronizzate. Questo fornisce un backup locale completo della libreria iCloud, proteggendo da cancellazioni accidentali o problemi con l’account Apple. Il processo iniziale per la mia libreria di 200GB ha richiesto circa 8 ore, ma ora la sincronizzazione incrementale è questione di minuti.

Galleria dissipazione di calore

Sicurezza e privacy

La sicurezza è un aspetto che Synology ha curato con attenzione. Tutti i dati sono accessibili solo tramite HTTPS con certificati SSL automaticamente rinnovati via Let’s Encrypt. L’autenticazione a due fattori è disponibile e caldamente consigliata, supportando sia app authenticator che chiavi di sicurezza FIDO2.

Il servizio BeeProtect, incluso gratuitamente per 3 mesi, offre backup cloud crittografati end-to-end. I dati vengono cifrati localmente con AES-256 prima dell’upload, garantendo che nemmeno Synology possa accedervi. Il prezzo di 119,99€/anno per l’intero 8TB è competitivo rispetto a soluzioni come Backblaze o iDrive. Durante i test, il backup iniziale di 2TB ha richiesto circa 36 ore con una connessione fiber 100/20 Mbps.

Un aspetto controverso è l’impossibilità di accedere ai dati senza connessione internet per la prima configurazione. Anche l’accesso locale richiede l’autenticazione tramite i server Synology, che fungono da relay. Questo approccio semplifica enormemente la configurazione (niente port forwarding o DDNS), ma crea dipendenza dai server Synology. In compenso, tutto il traffico dati passa direttamente tra client e BeeStation quando sulla stessa rete.

Pregi e difetti

Pregi:

Configurazione estremamente semplice, davvero alla portata di tutti

Plex Media Server integrato con transcoding hardware

integrato con transcoding hardware Riconoscimento facciale e oggetti AI performante e privato

Backup automatici da cloud esterni (Google Drive, OneDrive, Dropbox)

8TB di storage di qualità enterprise (Synology HAT3310)

di storage di qualità enterprise (Synology HAT3310) Consumo energetico contenuto e funzionamento silenzioso

Prezzo competitivo rispetto a soluzioni NAS + dischi

3 anni di garanzia con sostituzione completa dell’unità

con sostituzione completa dell’unità App mobile e desktop ben realizzate

Snapshot automatici per protezione ransomware

Difetti:

Disco non sostituibile/aggiornabile

RAM non espandibile (4GB fissi)

Solo 1 Gigabit Ethernet (no 2.5GbE o 10GbE)

(no 2.5GbE o 10GbE) Nessuna ridondanza (singolo disco, no RAID)

Dipendenza dai server Synology per autenticazione

Limitato a 8 utenti massimo

No Wi-Fi integrato

Backup foto iOS richiede app in foreground

Impossibile installare applicazioni DSM standard

LED di stato minimalista, poche informazioni immediate

Conclusioni

Dopo settimane di utilizzo intensivo, il Synology BeeStation Plus 8TB si è rivelato esattamente quello che promette: un NAS per chi non vuole un NAS. La semplicità di configurazione e uso è disarmante, eppure sotto il cofano c’è tutta la potenza necessaria per sostituire efficacemente i servizi cloud commerciali. Il supporto Plex con transcoding hardware è la ciliegina sulla torta che lo distingue nettamente dal modello base.

Non è perfetto: la mancanza di ridondanza e l’impossibilità di aggiornare componenti sono limitazioni serie per un dispositivo che custodisce dati importanti. Il backup esterno diventa quindi non un’opzione ma una necessità. Fortunatamente, le opzioni sono molteplici e ben integrate.

Lo consiglio caldamente a famiglie numerose, piccoli uffici, creativi che lavorano con molti file multimediali, e a chiunque sia stanco di pagare abbonamenti cloud mensili. Non lo consiglio a power user che necessitano di configurazioni RAID complesse, velocità multi-gigabit, o virtualizzazione. Per questi utenti, meglio orientarsi sui DiskStation Plus tradizionali.

Il BeeStation Plus rappresenta un’evoluzione naturale del concetto di storage personale, rendendo finalmente accessibile a tutti la libertà del proprio cloud privato. Con un ecosistema in continua crescita e aggiornamenti software regolari, è un investimento che probabilmente migliorerà nel tempo. Il futuro dello storage personale passa da qui, e Synology ha tracciato la strada con competenza e visione. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.