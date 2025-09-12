Logitech G353 Lightspeed a prezzo shock: oggi su Amazon costano 55 euro

Non vi capita quasi mai di indossare cuffie con un design leggero e confortevole? Ecco perché Logitech ha deciso di progettare e realizzare una soluzione che riesce a contraddistinguersi rispetto a molti altri modelli presenti sul mercato. Con un peso di soli 236 grammi e una fascia per la testa a sospensione, queste Logitech G535 offrono una sensazione quasi impercettibile e una vestibilità personalizzata.

Oltre a ciò, con la funzione plug-and-play, queste cuffia con microfono intuitivo consentono all’utente di potersi immergere nel gioco in ogni istante portando a termine esperienze d’uso uniche.

Cuffie Logitech G535 oggi in offerta su Amazon

Queste cuffie progettare e realizzate dal marchio Logitech non sono delle classiche cuffie. Non a caso si affermano come soluzione di livello professionale su PS5 e PC/Mac anche grazie alla tecnologia wireless affidabile per una libertà di movimento fino a 12 metri di distanza.

I punti di forza di questo accessorio sono davvero tanti e consentono tutti di creare esperienze di ascolto indimenticabili durante le sessioni di gaming, ma non solo. Siete curiosi di sapere di quanta autonomia dispongono queste cuffie? Ve lo sveliamo subito. Parliamo di un totale di ben 33 ore di gioco (a 78 dB). Un periodo di tempo, dunque, di lunga durata che consente di portare avanti lunghe sessioni di gioco grazie alla ricarica facile tramite USB-C.

Con lo sconto oggi disponibile su Amazon potete acquistare queste cuffie Logitech G535 al costo di soli 55 euro anziché 69,99 euro. Lo sconto, infatti, è del 21% e vi consente di risparmiare rispetto ad altri giorni. Approfittatene subito, per voi la spedizione è gratuita e avete a disposizione una garanzia di 24 mesi. Siete pronti per dare il via a esperienze d’uso uniche?