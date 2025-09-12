Smart #2: ritorna la city car che ha fatto storia

Il nome Smart ForTwo evocava immediatamente immagini di traffico urbano e parcheggi impossibili risolti in un attimo. Ora, dopo lunghi silenzi e attese interminabili, arriva la conferma che tanti speravano di ascoltare: la Smart #2 è realtà. La casa automobilistica ha finalmente completato il “project: two”, superando ogni verifica di fattibilità. Il progetto non era scontato, dato che negli ultimi anni Smart aveva spostato l’attenzione verso modelli più grandi come i SUV elettrici, lasciando un vuoto tra gli appassionati delle city car compatte. Questa nuova vettura sarà strettamente legata all’anima della Smart ForTwo, pur essendo reinterpretata con linee moderne e un’impronta più contemporanea. I primi teaser mostrano un’ombra che lascia intravedere proporzioni simili al modello storico, confermando un legame diretto con il passato.

Produzione in Cina, design in Germania per la nuova Smart?

La Smart #2 non nasce dal nulla. Dietro di lei c’è una joint venture tra Mercedes e Geely, con compiti ben distribuiti. Al team tedesco è affidata la parte stilistica, mentre la produzione sarà localizzata in Cina. Questo connubio porterà sul mercato europeo una vettura che ambisce a coniugare tradizione e tecnologia. La piattaforma della Smart sarà di origine Geely, una base solida per una city car elettrica che vuole offrire maggiore autonomia rispetto al vecchio modello. Le indiscrezioni parlano di un powertrain completamente nuovo, pensato per chi vive la città ogni giorno. Come sarà l’esperienza di guida? Quale autonomia riuscirà davvero a garantire? Le domande restano aperte, almeno per adesso.

Il debutto internazionale è fissato per la fine del 2026, con l’Europa come mercato principale. Non a caso, città come Milano, Roma o Parigi sono ancora oggi terreno fertile per le piccole auto elettriche, grazie alla loro agilità unica. Dirk Adelmann, CEO di smart Europe, ha definito l’arrivo della Smart #2 come un momento fondamentale. Le sue dichiarazioni sottolineano l’importanza di un modello pensato per la mobilità urbana più autentica, senza dimenticare le radici che hanno reso celebre il marchio. La nuova city car non sarà un semplice ritorno, ma un’aggiunta decisiva al portafoglio di modelli già elettrici. Dopo il successo della Smart #5, la piccola del futuro si prepara a scrivere una nuova pagina per la mobilità cittadina. Il conto alla rovescia è iniziato. L’icona che ha cambiato il modo di vivere la città si prepara a tornare. Chi saprà resistere al richiamo della Smart #2?