Samsung Exynos 2600: i primi test sembrano promettenti

Come ben sapete, Samsung sta lavorando in modo deciso e concreto su un nuovo chip che verrà installato su alcuni dei suoi prossimi dispositivi top di gamma, stiamo parlando di Exynos 2600 che in teoria dovrebbe equipaggiare il modello base della famiglia Samsung Galaxy S 26 che dovrebbe assumere la nomenclatura di S26 pro dal momento che in tutta probabilità Samsung continuerà con il suo approccio ibrido per quanto riguarda la gestione dei dispositivi con i dispositivi di fascia più elevata, che invece dovrebbero adottare una soluzione Qualcomm e nello specifico Snapdragon 8 Elite 2.

Tornando al processore Exynos 2600, quest’ultimo qualche tempo fa si era mostrato per la prima volta all’interno di qualche benchmark offrendo dei risultati che però non furono propriamente entusiasmanti, sembra però che Samsung abbia affinato il tiro e recentemente il processore ha dato segni di sé all’interno del noto software Geekbench offrendo risultati decisamente più interessanti, scopriamo insieme che cosa è venuto fuori.

Punteggi migliori

In passato il chip aveva totalizzato dei punteggi decisamente deludenti con 2155 punti in single-core e 7788 punti in multi-core, adesso invece il processore è in grado di totalizzare la bellezza di 3309 punti in single-core e 11256 punti in multi-core, segnando risultati che riescono a abbattere l’attuale top di gamma di prima generazione di Qualcomm.

Si tratta di un risultato ottenuto grazie alle frequenze più spinte che Samsung è riuscita a raggiungere, per il resto sappiamo che la configurazione sarà a 10 core con nello specifico un Cortex-X930 che arriva ora a 3,8 GHz, mentre i tre Cortez-A730 ad alte prestazioni salgono a 3,26 GHz, per il resto avremo invece sei core Ici che serviranno nelle attività che ovviamente non richiedono troppa potenza di calcolo, come ad esempio la semplice navigazione su Internet.

Ricordiamo che questo chip sarà il primo prodotto da Samsung con un processo produttivo a 2 nm stampato direttamente nelle fonderie di proprietà dell’azienda coreana, un bel tuffo all’interno di un mercato decisamente competitivo.