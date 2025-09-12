EZVIZ all’IFA 2025: tecnologia smart che riduce plastica e consumi

C’è qualcosa di sorprendentemente concreto quando una grande azienda decide di mettere la sostenibilità al centro, non solo come slogan ma come parte integrante della propria identità. È quello che sta facendo EZVIZ, marchio conosciuto per i suoi prodotti smart dedicati alla casa, che all’IFA 2025 ha acceso i riflettori su un progetto destinato a lasciare il segno. Non si tratta soltanto di lanciare nuovi dispositivi connessi, ma di ripensare l’intero modo in cui la tecnologia dialoga con il pianeta.

Casa smart e green: come EZVIZ trasforma materiali e packaging

La collaborazione con Plastic Bank, realtà che ha fatto della lotta ai rifiuti plastici un modello di economia circolare, è uno degli esempi più chiari di questa visione. L’iniziativa congiunta, chiamata “Together for Change, Bottle by Bottle”, non vive di belle parole: nel solo 2025 ha già impedito che oltre un milione di bottiglie di plastica finissero in mare o nei fiumi. Tradotto in numeri concreti, significa 20.000 kg di rifiuti rimossi in 29 comunità vulnerabili sparse tra Sud-Est asiatico, America Latina e Africa. Non solo ambiente, quindi, ma anche sostegno sociale, perché la plastica raccolta diventa una risorsa che rafforza il tessuto economico locale.

Il fondatore di Plastic Bank, David Katz, lo dice senza mezzi termini: ogni azione conta. E quando la tecnologia incontra questa mentalità, i risultati possono avere un impatto che va oltre il prodotto stesso. EZVIZ lo dimostra anche con scelte pratiche: dai materiali riciclati usati nei robot aspirapolvere — che dal 2024 hanno evitato 22,3 tonnellate di rifiuti plastici — alla telecamera solare EB3, capace di ridurre i consumi energetici fino all’80% e di essere riciclata per circa l’80% dei suoi componenti.

E poi c’è il tema del packaging, spesso sottovalutato, ma che qui diventa parte integrante della strategia green. L’eliminazione di oltre un milione di sacchetti a bolle al mese e la riduzione di più di 1.500 tonnellate di carta nel 2024 parlano chiaro: la sostenibilità non è un’aggiunta, è una linea guida. Sophie Zhang, Global Brand Director di EZVIZ, lo riassume bene: tecnologia, persone e responsabilità non devono viaggiare su binari separati, ma intrecciarsi per costruire un futuro più equilibrato.

In questo senso, la direzione intrapresa da EZVIZ racconta una storia diversa da quella a cui spesso siamo abituati: una tecnologia che non cerca solo di semplificare la vita, ma che prova anche a restituire qualcosa al mondo in cui viviamo.