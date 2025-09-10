Samsung Galaxy Z TriFold, debutto vicino ma non per tutti

Samsung è pronta a un’altra rivoluzione. E lo fa ancora una volta nel mercato degli smartphone pieghevoli. Il Galaxy Z TriFold è il primo dispositivo dell’azienda con schermo a tre pannelli pieghevoli. E potrebbe essere annunciato già a ottobre. Le vendite partirebbero a novembre. Ma solo 50.000 unità saranno disponibili in questa prima fase. L’indiscrezione arriva dalla Corea del Sud. Dove fonti interne parlano di un approccio prudente da parte di Samsung. L’azienda vuole testare l’interesse del pubblico prima di una produzione su larga scala. Il nuovo TriFold rappresenta una scommessa tecnica e commerciale. È pensato per un’utenza di nicchia, attratta da soluzioni innovative ma disposta a pagare un prezzo elevato.

Due cerniere, tre sezioni pieghevoli e un display da quasi 10 pollici: il Samsung Galaxy Z TriFold punta tutto sull’effetto sorpresa

Un altro motivo alla base della produzione limitata riguarda la strategia commerciale. Samsung non vuole penalizzare le vendite del Galaxy Z Fold 7, uscito a luglio e già molto apprezzato. Limitare l’arrivo del TriFold servirà a mantenere la centralità dei modelli attuali, senza confondere i consumatori con troppa offerta in poco tempo.

Il Galaxy Z TriFold si presenta con un design completamente nuovo. Tre pannelli pieghevoli uniti da due cerniere che si richiudono verso l’interno. Una soluzione pensata per offrire maggiore resistenza e una migliore protezione del display. È una differenza importante rispetto al Huawei Mate XT Ultimate, dove parte dello schermo rimane esposta.

Il display principale sarà da 9,96 pollici, mentre quello secondario raggiungerà i 6,49 pollici. Tra le funzioni annunciate, sono previste la ricarica wireless, il reverse charging e il supporto ai pagamenti NFC. Samsung non ha ancora rivelato dettagli su processore, memoria o batteria. Tuttavia, sono già apparse online alcune immagini che mostrano la gestione avanzata del multitasking.

Il Galaxy Z TriFold potrebbe segnare un nuovo inizio per la categoria foldable, ma resta da vedere se il pubblico è pronto.