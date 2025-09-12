Apple Store offline: alle 14:00 arrivano I nuovi iPhone 17 in pre-ordine

Come da tradizione, l’Apple Store online è stato messo offline in vista dell’apertura dei preordini per la nuova gamma iPhone 17. Quest’anno la lineup è particolarmente attesa per l’arrivo del nuovo iPhone Air, il modello che segna la sostituzione dell’iPhone Plus e introduce un design ultrasottile da 5,6 mm. Il messaggio comparso sul sito recita: “Questa è l’impazienza che ci piace. Ci siamo quasi. I preordini iniziano alle 14. A prestissimo”. In Italia, come nel resto dei principali mercati, le prenotazioni saranno disponibili dalle 14:00, con consegne previste a partire dal 19 settembre.

Disponibilità e varianti

In quasi tutto il mondo sarà quindi possibile ordinare gli smartphone di Apple in tutte le loro varianti. Per quanto riguarda iPhone 17, le colorazioni saranno arriva in lavanda, salvia, azzurro nebbia, bianco e nero, con tagli da 256 e 512 GB; l’iPhone Air viene proposto in celeste, oro chiaro, bianco nuvola e nero siderale, con opzioni fino a 1 TB; i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max sono disponibili in argento, arancione cosmico e blu profondo, con il Pro Max che introduce per la prima volta l’opzione da 2 TB.

iPhone Air e le novità della gamma

L’iPhone Air è la novità più chiacchierata: sottile e leggero, monta una singola fotocamera posteriore da 48 MP e la nuova fotocamera frontale da 18 MP che accomuna tutta la gamma. Il prezzo parte da 1.239 euro, posizionandosi tra i 979 euro dell’iPhone 17 e i 1.339 euro dell’iPhone 17 Pro. Durante l’evento di Cupertino, i dirigenti Apple hanno enfatizzato la robustezza del dispositivo con un test dal vivo, sottolineando come la leggerezza non comprometta la resistenza.

Pro e Pro Max per i professionisti

Gli iPhone 17 Pro e Pro Max offrono tre fotocamere da 48 MP con funzioni avanzate come ProRes RAW e genlock, pensate per produzioni video professionali. Tornano i materiali in alluminio aerospaziale, che migliorano la dissipazione del calore e riducono il peso. Il Pro Max ospita la batteria più capiente mai vista su un iPhone, sfiorando i 5.000 mAh, e sarà il modello di riferimento per chi usa lo smartphone anche per lavoro intensivo.