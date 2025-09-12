Samsung Galaxy F17 è ufficiale, ma sembra essere un re-branded

In queste ultime ore il produttore tech Samsung ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia media. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy F17. Quest’ultimo però non sembra essere una vera e propria novità, dato che ci troviamo di fronte ad una versione re-branded di un altro device dell’azienda, ovvero il Samsung Galaxy A17. Vediamo qui di seguito le differenze tra i due.

Samsung Galaxy F17, ufficiale il re-branded di Samsung Galaxy A17

Samsung Galaxy F17 è il nuovo smartphone di fascia media del colosso sudcoreano Samsung, ma a quanto pare lo conosciamo già. Come già accennato in apertura, infatti, ci troviamo di fronte sostanzialmente alla versione re-branded del nuovo Samsung Galaxy A17, distribuito presso altri mercati diversi da quello indiano. Tra i due, le specifiche tecniche sono pressoché le stesse. Cambiano però le colorazioni disponibili. Il nuovo arrivato, infatti, verrà distribuito sul mercato indiano nelle colorazioni denominate Violet Pop e Neo Black.

Per il resto, le specifiche tecniche sono le medesime. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Samsung Galaxy F17 – scheda tecnica

Infinity-O Display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici con risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e con vetro protettivo Corning Gorilla Glass Victus

Processore Exynos 1330

Tagli di memoria comprendenti fino a 4 GB o 6 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore con sensore fotografico principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP

Batteria con una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida pari a 25W

Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente OneUI 7.0

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy F17 sarà dunque disponibile all’acquisto per il mercato indiano nelle colorazioni Violet Pop e Neo Black ad un prezzo iniziale di circa 140 euro al cambio attuale.