WindTre: minuti, SMS e Giga illimitati con l’offerta GO Unlimited

Quante volte navigando in rete, scrollando su Instagram o tra i video di TikTok ti è capitato di dover interrompere per via dei pochi Giga a disposizione? Finalmente puoi dire basta ai limiti e ottenere la straordinaria WindTre GO Unlimited, l’offerta che ti permette di navigare senza sosta e senza dover sborsare cifre eccessive.

Se sei un cliente Iliad o MVNO non puoi perdere l’occasione di attivare una delle migliori offerte del gestore arancione. Scopri tutti i dettagli e come effettuare la portabilità del numero.

WindTre GO Unlimited: tutto quello che devi sapere prima di richiedere la portabilità

Prima di procedere con l’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited è bene ricordare che il gestore consente di richiederla soltanto se provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.

Accedendo alla pagina ufficiale del gestore e indicando l’operatore da cui si intende procedere con il trasferimento del numero, avrai la possibilità di selezionare l’offerta Unlimited e scegliere di ricevere la SIM fisica o la variante con eSIM. In quest’ultimo caso, l’attivazione dell’offerta sarà più veloce perché non sarà necessario attendere la consegna, che richiede solitamente 48 ore dal momento dell’acquisto.

Dopo aver effettuato la selezione dell’offerta, WindTre richiederà di andare incontro a una spesa iniziale di soli 9,99 euro al mese, che comprende il primo rinnovo anticipato della tariffa. L’attivazione, dunque, non prevede alcun costo mentre il costo di rinnovo sarà pari a 9,99 euro, da saldare tramite carta di credito o PayPal con addebito automatico.

A questo punto, il gestore permetterà di ottenere ogni mese minuti senza limiti per la navigazione, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per navigare senza sosta. Inoltre, sono inclusi nel prezzo 200 GB in FULL SPEED e 12,6 GB extra per la navigazione in Unione Europea.