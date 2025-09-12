Pixelateria: a Milano arriva il pop-up dedicato al Google Pixel 10

A Milano arriva la Pixelateria, uno spazio pop-up unico che dal 12 al 14 settembre trasforma un angolo di Corso Garibaldi in un luogo di incontro tra tecnologia, arte e gusto. Dalle 11:30 alle 21:30, i visitatori possono vivere un’esperienza multisensoriale pensata per accompagnare il lancio della nuova serie Google Pixel 10, protagonista assoluto dell’evento.

Chi entrerà nella Pixelateria potrà immergersi in un percorso creativo che unisce design e sperimentazione, con sorprese anche per il palato. Tra i protagonisti, infatti, ci sono gelati speciali ispirati ai colori dei nuovi Pixel, un dettaglio che rende il concept ancora più originale e coerente con l’identità del prodotto.

Pixel 10 protagonista a Milano con un pop-up tra AI, design e gusto

Al centro dell’esperienza c’è il nuovo Google Pixel 10 raccontato attraverso le sue funzioni più avanzate grazie all’integrazione con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Non si tratta solo di mostrare un nuovo smartphone, ma di presentarlo come uno strumento capace di stimolare creatività e immaginazione, in linea con la filosofia della campagna dell’azienda “Ask more of your phone”.

La Pixelateria, infatti, va ben oltre la classica gelateria, è un luogo dove AI e immaginazione si incontrano, dando vita a creazioni esclusive e a un’atmosfera fuori dall’ordinario. Il Pixel 10 viene così pensato come un device pensato per chi ama osare, per chi cerca un design distintivo e funzionalità che sappiano supportare una personalità originale.

Collaborazioni e sorprese per i visitatori

La realizzazione di questo pop-up è frutto della collaborazione tra artisti e creativi come Red Longo, Leo Colacicchi e Tiny Idols, che con l’aiuto dell’intelligenza artificiale hanno dato vita ad articoli in edizione limitata ispirati proprio ai colori dei nuovi dispositivi. A completare il quadro, i visitatori possono assaggiare gelati dai gusti originali, unici. La Pixelateria non è solo un evento promozionale, ma un vero e proprio invito a vivere la tecnologia in modo diverso; attraverso i sensi e la creatività. Una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il nuovo Google Pixel 10 in un contesto inedito, diverso da quello cui siamo abituati.