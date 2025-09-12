Amazon folle: la Lenovo Legion Go S crolla sotto i 500 euro

Da diverso tempo state pensando di acquistare una nuova console da gaming ma i prezzi elevati continuano a farvi cambiare idea? Oggi potete approfittare di una speciale offerta messa a disposizione da Amazon per poter acquistare la console Lenovo Legion Go S con display 8″ FHD+ (1920×1200) IPS 120Hz a un prezzo davvero super interessante.

Per esperienze di gioco uniche è possibile godere della risoluzione di 1920 x 1200 su un ampio schermo da 8″ con aspect ratio 16:10. Nello specifico, il display con refresh rate variabile a 120 Hz offre una visione estremamente fluida e con colori vibranti e precisi che migliorano la vostra esperienza di gioco.

Lenovo Legion Go S in offerta su Amazon

Se siete in cerca di una nuova console da gaming da diverso tempo, è giunto il momento di approfittare di questa offerta per poterne avere una a portata di mano. La Lenovo Legion Go S, infatti, si ha a disposizione una soluzione ottimale grazie a caratteristiche tecniche davvero interessanti.

Oltre alle caratteristiche di cui abbiamo parlato in apertura, è bene sapere che il Legion Go S vanta dell’esclusivo processore Z2 Go di AMD e dell’architettura Zen 3. Tali elementi non fanno altro che consentire a ciascun utente di poter godere di giochi a 1200p alimentati dalla grafica AMD Radeon.

Inoltre, con una batteria da 55,5 Whr e Rapid Charge Pro per una ricarica rapida, l’autonomia non sarà più un fattore di cui preoccuparsi. Infine, è possibile utilizzare il tasto di scelta rapida Legion Space per regolare le impostazioni di alimentazione e prolungare le proprie sessioni di gioco.

Con lo sconto oggi disponibile su Amazon è possibile acquistare la console Lenovo Legion Go S al costo di soli 499 euro anziché 629.