Google Gemini, nuovi strumenti soprattutto per studenti

Con l’inizio dell’anno scolastico, Google ha reso disponibile nell’app Gemini una serie di novità che trasformano l’esperienza di apprendimento. Gli strumenti AI lanciati dall’azienda sono pensati per gli studenti ma utilizzabili da chiunque.

La modalità chiamata Apprendimento Guidato accompagna lo studente nel “come” e nel “perché” di ogni concetto, suddividendo i problemi in passi logici e adattando le spiegazioni alle esigenze individuali, quasi come un compagno di studio personale. L’obiettivo? Favorire una comprensione profonda anziché offrire risposte immediate e superficiali.

Studio animato con immagini, diagrammi e video: le nuove opzioni AI di Google Gemini

Per rendere lo studio più efficace, Gemini ora integra automaticamente immagini, schemi e video nelle spiegazioni. Se chiedi una spiegazione sulla fotosintesi o sulla struttura della cellula, l’IA non si limita al testo. Anzi, arricchisce le risposte con media visuali che aiutano davvero a cogliere concetti complessi e rendere l’apprendimento più immersivo. Arriva anche una svolta nel ripasso. Basta un quiz o un testo, e Gemini genera al volo flashcard e guide allo studio personalizzate. Un modo rapido per consolidare i concetti chiave, ottimizzare il ripasso e affrontare verifiche e interrogazioni con maggiore serenità.

Cresce l’interesse per l’Intelligenza Artificiale nella scuola tra alunni e insegnanti

Già prima del nuovo anno scolastico, una ricerca tra adolescenti europei mostrava che oltre due terzi usano strumenti di IA per studiare almeno una volta a settimana. In Italia, l’interesse è esploso. Le ricerche online su “IA e scuola” sono quasi raddoppiate, mentre quelle su “IA e università” sono aumentate di oltre il 130% rispetto all’anno precedente, a conferma del ruolo sempre più centrale dell’intelligenza artificiale nel percorso formativo.

Google Gemini: l’AI come alleata, non sostituta

Queste innovazioni indicano la volontà di affiancare l’apprendimento tradizionale con strumenti intelligenti, visivi e personalizzati. Google punta, dunque, ad un equilibrio tra potenzialità tecnologica e responsabilità educativa.