MediaTek Dimensity 9500, svelati nuovi dettagli sul chipset top di gamma

La sfida al vertice per il System-on-Chip di riferimento nel panorama Android vede contrapporsi Qualcomm e MediaTek. Entrambi i chipmaker presenteranno le nuove piattaforme hardware destinate alla fascia alta del mercato nel corso dei prossimi giorni.

Le primissime informazioni riguardo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 stanno iniziando a trapelare e abbiamo dedicato un approfondimento a questo chipset. In questo articolo ci dedicheremo invece al Dimensity 9500 di MediaTek raccogliendo i dettagli emersi in queste ore.

L’architettura del chipset sarà octa-core con quattro core Cortex-X930 a 4.21 GHz, tre core Cortex-X930 depotenziati a 3.50 GHz e quattro core Cortex-X730 a 2.7 GHz. La CPU sarà una Mali-G1-Ultra denominata Immortalis Drage che consentirà di migliorare la gestione del ray tracing senza impattare negativamente sui consumi.

MediaTek Dimensity 9500 sarà il SoC di riferimento del produttore e possiamo svelare i principali dettagli della piattaforma hardware

A conferma di quanto detto sono stati pubblicati i primi risultati ottenuti dal SoC su AnTuTu. Un prototipo di Vivo X300 Pro ha eseguito il test benchmark ottenendo 4.011.932 punti. Si tratta di una cifra impressionante che conferma la bontà della soluzione creata dal chipmaker.

Novità importanti ci saranno anche per quanto riguarda la NPU con l’introduzione della versione NPU 9.0 che consentirà una capacità di elaborazione fino a 100 TOPs. Il processo produttivo del SoC sarà il N3P di TSMC basato su tecnologia a 3nm.

Il possibile debutto del chipset MediaTek è previsto per il 22 settembre, in linea con il lancio del grande rivale Snapdragon 8 Elite Gen 5 che, invece, sarà presentato il 23 settembre nel corso dello Snapdragon Summit 2025. I primi smartphone ad arrivare sul mercato con a bordo il SoC saranno quelli appartenenti alla serie Vivo X300. Il produttore Vivo, inoltre, ha confermato di aver collaborato direttamente con Arm per la progettazione dello smartphone al fine di ottimizzare l’integrazione hardware e consentire al device di eseguire il set di istruzioni SME2 sul chipset.

Per quanto riguarda i dispositivi di lancio, si prevede che la serie Xiaomi 16 sarà la prima a montare lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre la serie Vivo X300 debutterà con il Dimensity 9500 di MediaTek. Entrambe le linee sono attese per la fine di questo mese.