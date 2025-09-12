Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 da record su AnTuTu

La presentazione dei nuovi chipset di Qualcomm avverrà in occasione dello Snapdragon Summit 2025 previsto per il 23 settembre. L’evento del chipmaker americano è il palcoscenico perfetto per mostrare al mondo le novità hardware e le nuove piattaforme che caratterizzeranno i dispositivi top di gamma di prossima generazione.

Il protagonista di giornata sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, le cui specifiche sono emerse nei giorni scorsi. In queste ore, invece, è trapelato un report di Digital Chat Station che svela le prestazioni incredibili che il chipset è in grado di raggiungere.

Il System-on-Chip ha ottenuto un punteggio impressionate su AnTuTu, al di sopra di ogni valore mai registrato sulla piattaforma. Il contatore ha fatto segnare cifre comprese 4,20 e 4,40 milioni di punti stabilendo il nuovo record.

I primi benchmark dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 su AnTuTu sono strabilianti, il SoC Qualcomm non sembra temere alcun rivale

Per raggiungere queste prestazioni, Qualcomm è andata a migliorare l’architettura del chipset. Stando a quanto emerso fino ad ora, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 sarà un octa-core con due core principali ad altissime prestazioni la cui velocità di clock arriverò a 4,61 GHz. Gli altri sei core ad alte prestazioni raggiungeranno la frequenza operativa a 3,63 GHz.

Per quanto riguarda l’elaborazione grafica, il chipmaker ha scelto di equipaggiare la GPU Adreno 840 dotata di frequenza da 1,2 GHz. Tale soluzione consentirà un incremento delle prestazioni grafiche, con importanti vantaggi per il gaming e per la gestione delle funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Siamo certi che Qualcomm ha lavorato molto anche sull’ottimizzazione energetica per garantire elevate ore di autonomia nonostante le frequenze operative elevate. Ci aspettiamo anche novità per la gestione delle RAM e delle fotocamere per gestire flussi di dati sempre più importanti.

I primi dispositivi a vantare la presenza del SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5 saranno quelli appartenenti alla famiglia Xiaomi 16. Possiamo aspettarci maggiori informazioni nel corso dei prossimi giorni.