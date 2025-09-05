MediaTek Dimensity 9500, un chip da record

Il nuovo MediaTek Dimensity 9500 si prepara a rivoluzionare gli standard dei processori mobile di fascia alta. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Digital Chat Station, il chipset ha superato la soglia dei 4 milioni di punti su AnTuTu v11. È riuscito così a stabilire un primato assoluto per un dispositivo in fase di test. Un risultato che conferma i rumor circolati già ad aprile e che rende evidente la determinazione di MediaTek nel voler competere ad armi pari con Qualcomm.

MediaTek Dimensity 9500 tra architettura e prestazioni

Un dettaglio interessante è che questo traguardo non dipende solo dalla potenza di calcolo di CPU e GPU. A fare la differenza contribuiscono anche le nuove memorie UFS 4.1 a 4 lane da 1TB, capaci di incrementare sensibilmente le prestazioni complessive. La velocità dello storage diventa quindi un elemento cruciale nel punteggio finale, dimostrando come le prestazioni di uno smartphone non siano più legate esclusivamente al processore.

Dal punto di vista tecnico, il MediaTek Dimensity-9500 utilizzerà un’architettura ARM di ultima generazione. Le indiscrezioni parlano di una CPU composta da quattro core Cortex-X930, tre dei quali leggermente meno spinti in frequenza, e quattro core Cortex-A730. Il core principale potrebbe raggiungere i 4,0GHz, mentre la parte grafica sarà affidata a una GPU Mali-G1 Ultra a 12 core.

Il chip sarà realizzato con processo produttivo a 3nm di TSMC e includerà il supporto ad ARM SME (Scalable Matrix Extension). Ovvero un’istruzione pensata per migliorare le prestazioni in carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. I primi benchmark su Geekbench 6 mostrano punteggi impressionanti. Parliamo infatti di oltre 3.900 in single-core e più di 11.000 in multi-core. Il debutto ufficiale del MediaTek Dimensity 9500 è previsto per il 22 settembre, a un solo giorno dal lancio dello Snapdragon 8 Elite 2 di Qualcomm. Si preannuncia quindi una sfida difficile per la supremazia tra i chip destinati agli smartphone Android di fascia alta del 2026