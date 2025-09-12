Lancia Ypsilon Rally2 HF, un nuovo inizio nel Rally

Con un annuncio conciso ma carico di significato, Lancia ha annunciato il ritorno alle competizioni nel mondiale Rally. La Lancia Ypsilon Rally2 HF sarà la protagonista assoluta insieme a tutto il team nella categoria WRC2.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale: “La Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale debutta portando nello sport di oggi lo spirito leggendario delle vittorie rallistiche Lancia. E questo è solo l’inizio”.

L’azienda non ha stabilito una data ufficiale ma le tempistiche lasciano presuppone che il debutto sia fissato per il 2026. Il primo appuntamento stagionale è fissato dal 22 al 25 Gennaio con lo storico ed iconico Rallye Monte-Carlo.

I dettagli in merito alla vettura sono molto pochi al momento quindi possiamo solo fare delle ipotesi. Lancia renderà la futura Ypsilon Rally2 HF conforme alle specifiche previste dal regolamento del campionato Rally2 ma è troppo presto per poter scendere nei dettagli.

Considerando che la vettura compete già nel Rally4, le sinergie interne faciliteranno il lavoro di conversione per adattarsi alle richieste degli organizzatori. Inoltre, un aspetto da non sottovalutare è la presenza nel Rally2 della Citroën C3 che fa sempre parte dell’universo Stellantis.

Possiamo immaginare che ci possa essere uno scambio interno di tecnologie, soprattutto per quanto riguarda il propulsore della vettura. Ci aspettiamo l’utilizzo del medesimo motore quattro cilindri turbo da 1,6 litri la cui potenza di 282 CV sarà scaricata a terra dalle quattro ruote motrici.

Il ritorno di Lancia alle competizioni non può che far felici gli appassionati del brand e di motori in generale. Nei suoi 119 anni di storia, il marchio torinese ha trionfato in tutto il mondo con vetture che sono tutt’oggi simboli di potenza ed eleganza come Delta, Stratos e 037 oltre che vetture iconiche come Fulvia, Beta HPE e molte altre.