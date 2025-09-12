ho. Mobile rilancia con 200 giga in 5G a 9,99€ al mese

Tra i gestori virtuali presenti in Italia, ho. Mobile si conferma uno dei più attivi nel proporre soluzioni semplici e trasparenti. La nuova offerta a 9,99€ al mese per sempre rappresenta una scelta chiara per chi desidera tanti giga, costi contenuti e la certezza di non incorrere in rimodulazioni future.

Cosa include l’offerta ho. Mobile nella sua nuova promo mensile

Il pacchetto prevede 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. Un bundle completo che risponde alle esigenze di chi utilizza lo smartphone per navigare in mobilità, guardare contenuti in streaming o lavorare in smart working. L’assistenza clienti, disponibile anche via WhatsApp, completa il quadro rendendo la gestione dell’offerta ancora più immediata.

Attivazione e costi iniziali da sostenere per gli utenti

L’attivazione ha un costo a partire da 2,99€ una tantum, sia per chi porta il proprio numero da un altro operatore, sia per chi sceglie un nuovo numero. La SIM è gratuita in entrambi i casi, ma è richiesta una prima ricarica di 10€ per sostenere il canone mensile. In totale, il primo costo da sostenere è pari a 12,99€.

Chi preferisce la praticità della eSIM può attivare l’offerta in pochi minuti con un contributo di 1,99€, evitando così l’attesa per la spedizione della SIM fisica e potendo iniziare subito a utilizzare l’offerta.

Tre modalità per attivare la SIM

ho. Mobile mette a disposizione diverse modalità di attivazione:

pagamento online con consegna della SIM a casa, da attivare successivamente tramite app, SPID, in edicola o in tabaccheria;

ritiro e attivazione direttamente in edicola, pagando in contanti o con carta;

novità con la eSIM, che consente di completare l’intera procedura online in tempi rapidissimi.

Grazie a questa formula, ho. Mobile si posiziona come alternativa concreta a molti gestori, unendo costi ridotti, ampia disponibilità di dati e semplicità nelle procedure di attivazione.