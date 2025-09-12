Android dice addio agli aggiornamenti mensili

Il 2025 segna un periodo di cambiamento importante per Android. Google ha scelto di abbandonare il modello basato sugli aggiornamenti mensili per passare a una nuova strategia trimestrale. Tale decisione fa parte del progetto Trunk Stable, che anticipa gli update principali al secondo trimestre dell’anno. Android 16, rilasciato a Giugno, è stato infatti il primo esempio di questa nuova impostazione.

Il funzionamento prevede quattro momenti chiave. Nel primo e nel terzo trimestre arrivano le nuove funzionalità, mentre nel secondo vi è l’aggiornamento maggiore con SDK rinnovato. L’ultimo trimestre porta invece un aggiornamento minore, con nuove API ma senza modificare i comportamenti del sistema. Un approccio più ordinato, che dovrebbe rendere lo sviluppo prevedibile e sostenibile per produttori e sviluppatori.

Android e le conseguenze per i produttori

Il passaggio alle cadenze trimestrali avrà un impatto anche sui produttori terzi. Le patch mensili resteranno disponibili, ma saranno limitate soprattutto a correzioni di sicurezza. Google continuerà a pubblicare i bollettini mensili, ma le grandi novità saranno concentrate nei pacchetti trimestrali. Tutto ciò potrebbe spingere brand come Samsung, Oppo e Xiaomi ad adattare la propria politica di aggiornamento.

Il rischio è che alcuni produttori riducano gli update mensili, preferendo concentrare risorse sugli aggiornamenti trimestrali. Un approccio che garantirebbe maggiore stabilità, ma che potrebbe però allungare i tempi per correzioni secondarie. Samsung ha già confermato l’adesione al progetto Trunk Stable, segnale che il settore si sta muovendo all’unisono verso questa direzione.

In ogni caso Google ha rassicurato sul futuro della AOSP, che non verrà chiusa ma resa più controllata. Il nuovo metodo di sviluppo interno promette comunque di garantire trasparenza e accessibilità. Per gli utenti finali, questa nuova strategia di lancio significherà ricevere aggiornamenti più consistenti, anche se meno frequenti. La sfida ora sarà verificare come i vari produttori si comporteranno di fronte a questo cambiamento. Se adotteranno la strategia trimestrale, Android potrebbe diventare più coerente e ordinato. In caso contrario, la frammentazione resterà un problema.