Amazon da URLO con lo sconto di 100 euro sulla smart TV Samsung

Risparmio incredibile per tutti su Amazon con l’acquisto di una smart TV Samsung a prezzo letteralmente da saldo, in questi giorni è disponibile una promozione da urlo e pronta a far sognare tutti i consumatori con la sua capacità di mettere a disposizione un prodotto di alto livello, con una spesa inferiore al normale.

Il modello che potete acquistare è il QE43Q64DAUXZT, trattasi di una variante QLED di un televisore da 43 pollici di diagonale, con processore Quantum e risoluzione in upscaling fino al 4K. Il design è AirSlim, ciò sta a significare essere estremamente compatto, in termini soprattutto di spessore e di possibilità di posizionamento in ambienti più o meno moderni. Essendo disponibile dal 2024, può facilmente essere intuibile la sua piena compatibilità con le tecnologie più recenti, tra cui troviamo sicuramente il digitale terrestre 2.0 (DVB-T2), passando anche per Gaming Hub, Symphony & OTS Lite, e non solo. Non manca il supporto agli assistenti vocali, per la possibilità di utilizzarlo con la propria voce, ma anche SmartThings, per una casa connessa a 360°.

Amazon, la promozione sulla smart TV è incredibile

Una promozione molto interessante che coinvolge un numero sempre maggiore di prodotti, in questo caso tocca alla smart TV di Samsung, con lo sconto di 100 euro applicato direttamente sui 449 euro previsti in origine di listino, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di 349 euro. L’acquisto è da completare subito al seguente link.

Il sistema operativo preinstallato è uno dei più amati dal pubblico, proprio per la sua capacità di mettere pienamente a disposizione del pubblico tantissime funzioni tra cui poter effettivamente scegliere, in aggiunta a una versatilità che spazia in tantissimi ambiti e settori, con interfacce intuitive e aperte a tutti.