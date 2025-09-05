Monitor Acer a meno di 100 euro su Amazon: l’offerta è da PAZZI

Spendere il minimo indispensabile, ma avere ugualmente accesso a tantissima qualità, è questo che vi attende su Amazon giusto in questi giorni con la possibilità di mettere le mani sul monitor Acer, soluzione super economica che viene oggi a costare molto meno di quanto effettivamente si avrebbe mai pensato di vedere.

Il modello che vi attende giusto in questi giorni è EK241YGbif, trattasi di un monitor da 23,8 pollici di diagonale, caratterizzato dalla presenza di tecnologia IPS LCD con risoluzione FullHD, ma soprattutto un refresh rate che si estende fino a 120Hz, quindi ottimo per godere della massima fluidità possibile, appoggiandosi oltretutto a un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Il prodotto è perfettamente compatibile con AdaptiveSync, raggiunge un rapporto d’aspetto in 16:9, e soprattutto ha una luminosità di 250 nits, più che adatta alla maggior parte delle situazioni, se considerate che comunque è un device da utilizzare sempre all’interno e non in mobilità.

Collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech per avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis e tutti i migliori prezzi del momnto.

Monitor Acer con il prezzo più basso di sempre

La spesa per l’acquisto di questo monitor non potrebbe essere davvero più bassa, si parte dal listino iniziale di circa 199 euro, per arrivare al prezzo odierno che si aggira attorno ai 99 euro, approfittando in questo modo di un rapporto qualità/prezzo nettamente favorevole e aperto sostanzialmente a tutti. Per acquistarlo vi potete collegare qui.

Nella parte posteriore si possono trovare vari connettori per collegare il monitor e trasmettere contenuti, spicca sicuramente la presenza della solita ottima HDMI, versatile e compatibile praticamente con tutti, senza dimenticarsi comunque della VGA, più adatta agli utenti che ad esempio dispongono di computer molto più datati. Essendo un device dalle ridotte dimensioni, può facilmente essere posizionato ovunque si desideri, senza troppa difficoltà o ingombro particolari.