WhatsApp: il gruppo ruba soldi colpisce anche in Italia

Attualmente, quando si parla di messaggistica, l’applicazione che viene in mente ad ognuno di noi senza ombra di dubbio WhatsApp, la nota piattaforma infatti annovera ormai un bacino di utenti miliardario che continua a crescere senza sosta, tutto ciò in merito delle ottime funzionalità offerte dalla piattaforma che nel corso degli anni sono diventate sempre più utili e indispensabili per la routine digitale di ognuno di noi.

Come tutte le grandi piattaforme, ovviamente WhatsApp si prende i meriti della propria grandezza, ma purtroppo anche gli svantaggi, il più problematico sicuramente è rappresentato dalle truffe online che purtroppo sono sbarcate su WhatsApp dal momento che i truffatori si sono resi conto che usare l’applicazione di messaggistica può essere decisamente fruttuoso, in parole povere WhatsApp rappresenta la chiave di collegamento con milioni di vittime potenziali e questo i truffatori lo sanno, ecco dunque perché ormai da diversi anni le truffe su WhatsApp sono all’ordine del giorno e oggi vi raccontiamo di una nuova Truffa che sta colpendo l’Italia in modo da potervi difendere in maniera efficace.

La truffa del falso gruppo YouTube

Quella di cui vi parliamo oggi è una truffa che sta colpendo moltissime persone e non sta lasciando loro scampo dal momento che si tratta di un inganno davvero subdolo, la vittima infatti viene aggiunta all’interno di un gruppo dove le verrà proposto di guadagnare soldi facilmente eseguendo alcuni banali compiti da svolgere, i truffatori si spacciano per collaboratori YouTube e inviano bonifici in cambio di piccoli compiti da eseguire come mettere like ad alcuni video, dopo alcuni bonifici però i truffatori forti della fiducia acquisita proporranno alla vittima di inviare a sua volta qualche centinaio di euro con la promessa di restituirgli la somma aumentata davvero di molto, la truffa è proprio qui poiché ovviamente non appena inviati i soldi sparirebbero in pochi attimi.