1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition: 150 giga a partire da 5€ al mese

Tra i gestori virtuali attivi in Italia, 1Mobile si distingue per soluzioni che combinano convenienza e trasparenza. La nuova offerta Speed 5G 150 Limited Edition ne è un esempio concreto, pensata per attrarre chi desidera tanti giga a un prezzo ridotto, con la sicurezza di un canone fisso nel tempo.

I contenuti della Speed 5G 150 Limited Edition di 1Mobile

L’offerta prevede 150 giga in 5G ogni mese, minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS inclusi. Una dotazione equilibrata che garantisce un ampio margine di utilizzo, ideale per chi usa lo smartphone per navigare, guardare contenuti in streaming o restare connesso sui social.

Il prezzo è uno degli elementi chiave: 5€ per il primo mese in promo, che poi passa a 6,99€ al mese per sempre dal secondo rinnovo in avanti. Questo aspetto rappresenta un vantaggio importante, poiché elimina il rischio di rimodulazioni e garantisce stabilità di spesa nel tempo.

Attivazione veloce e senza costi aggiuntivi: 1Mobile è una grande occasione

Il costo di attivazione è completamente gratuito, rendendo l’ingresso nell’offerta ancora più conveniente. La SIM viene fornita gratis a chi porta il proprio numero in 1Mobile, mentre per chi preferisce attivarne uno nuovo è previsto un contributo di 5€. In entrambi i casi la spedizione è semplice e rapida.

L’intera procedura di attivazione può essere completata tramite SPID, garanzia di sicurezza e velocità per l’identificazione del cliente.

Una proposta aperta a tutti gli utenti

La Speed 5G 150 Limited Edition è disponibile per chiunque decida di portare il proprio numero in 1Mobile, senza distinzioni legate all’operatore di provenienza. Questo dettaglio la rende particolarmente competitiva, poiché amplia la platea dei potenziali clienti che possono approfittare delle condizioni promozionali.

Con 150 giga, 5G incluso, prezzo bloccato e attivazione gratuita, 1Mobile dimostra di voler consolidare la propria presenza tra i gestori virtuali, offrendo una tariffa che unisce semplicità e convenienza.