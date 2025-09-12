CoopVoce Evo 50, ritorna la super offerta low cost

Per un breve periodo di tempo, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà ritornare a disposizione degli utenti una super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla promo denominata CoopVoce Evo 50. Quest’ultima, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, rimarrà a disposizione degli utenti dall’11 settembre 2025 fino alla giornata del prossimo 24 settembre 2025.

CoopVoce Evo 50, ritorna per un breve periodo la super offerta low cost di CoopVoce

Nello specifico, ci troviamo di fronte ad una delle offerte mobile più a basso costo dell’operatore virtuale CoopVoce. Con l’offerta CoopVoce Evo 50, gli utenti potranno avere a disposizione ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta mette a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.

Come suggerisce anche il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a solo 5,90 euro al mese. Solitamente è previsto un costo di attivazione pari a 10 euro. Tuttavia, con l’offerta in questione l’operatore ha deciso di proporre questo costo gratuitamente. Ci troviamo però di fronte ad una offerta non aperta a tutti. Per il momento, infatti, CoopVoce Evo 50 è disponibile all’attivazione soltanto da tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico rivale di CoopVoce.

Vedremo se l’operatore virtuale deciderà di prorogare ulteriormente la disponibilità di CoopVoce Evo 50 dopo il 24 settembre 2025.