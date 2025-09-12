Microsoft spinge su Cross Device Resume per unire Windows e Android

Con Cross Device Resume, Microsoft compie un passo deciso verso un ecosistema più fluido. La funzionalità, ora in fase di test, è già disponibile per gli utenti Windows Insider iscritti ai canali Dev e Beta. L’idea alla base è semplice ma ambiziosa. Essa consiste nel riprendere su PC ciò che si stava facendo sullo smartphone. Un esempio concreto riguarda Spotify, dove è già possibile continuare l’ascolto sul computer esattamente dal punto interrotto sul telefono.

L’integrazione Windows – Android e le prospettive future

Nonostante l’apparente semplicità della dimostrazione, l’obiettivo è molto più complesso. Microsoft mira a creare un’integrazione di sistema che gli sviluppatori possano implementare facilmente nelle proprie app. In questo modo, attività quotidiane come lettura, lavoro digitale ed intrattenimento potranno spostarsi da un dispositivo all’altro senza interruzione. Tutto ciò, fino a questo momento, era stata una prerogativa dell’ecosistema Apple, ma ora le cose sembrano stiano per cambiare.

Negli ultimi anni, Microsoft ha costruito le basi di questo progetto con strumenti come OneDrive, Edge e Link to Windows. Alcuni produttori, in particolare Samsung, hanno già beneficiato di connessioni più profonde grazie a collaborazioni strategiche. Cross Device Resume rappresenta così l’evoluzione naturale di questi sforzi. Il potenziale è enorme. Microsoft ha già fornito documentazioni e risorse agli sviluppatori per velocizzare l’adozione della funzione. Una volta disponibile su larga scala, potrà davvero trasformare il modo in cui le persone interagiscono quotidianamente con i propri dispositivi.

Insomma l’azienda vuole superare una delle principali differenze con Apple e migliorare la percezione di fluidità e continuità. La presentazione avvenuta al Build 2025 ha confermato la realizzazione del progetto in corso, anche se i dettagli ufficiali restano ancora limitati. Se la promessa verrà mantenuta, la possibilità di passare senza interruzioni dal telefono Android al PC Windows segnerà un cambiamento radicale. Dal lavoro allo svago, milioni di persone potranno contare su un’esperienza unica e integrata, con dispositivi finalmente percepiti come parti di un unico mondo.