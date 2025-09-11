WhatsApp: se vi aggiungono in questo gruppo perderete molti soldi

Quando si parla di applicazioni di messaggistica, sicuramente la prima che viene in mente a chiunque di noi è WhatsApp, la piattaforma vestita di verde infatti è una vera e propria certezza e allo stato attuale e l’applicazione più diffusa in tutto il mondo dal momento che ogni utente per restare in contatto con i propri effetti, sfrutta la nota applicazione praticamente tutti i giorni, il merito ovviamente è della società e del team di sviluppo che si occupano di mantenerla sempre aggiornata e al passo coi tempi, elementi fondamentali al giorno d’oggi per restare competitivi e che di fatto hanno reso WhatsApp l’applicazione da battere.

Questi elementi però hanno accresciuto di pari passo l’interesse per WhatsApp anche da parte dei truffatori, nello specifico questi ultimi sono interessati ovviamente alle enorme mole di utenti che utilizza l’applicazione dal momento che ovviamente sono tutti vittime potenziali per le loro truffe che puntano ovviamente a sottrarre denaro ai malcapitati, non è un caso effettivamente che le truffe su WhatsApp siano esplose negli ultimi tempi e colpiscano senza sosta agli utenti.

Il fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e moltissime persone denunciano tutti i giorni la perdita di ingenti somme di denaro a causa di false promesse che li portano a compiere errori irrecuperabili, proprio in questo contesto di raccontiamo una nuova truffa che sta piegando l’Italia e che prima girava parecchio su Telegram.

Il falso gruppo per collaborare con YouTube

La truffa di oggi esordisce tramite un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza consenso e che promette alla vittima denaro facile semplicemente mettendo like ad alcuni video, i truffatori infatti in inviano veramente i soldi alla vittima in modo da conquistare la sua fiducia, dopo alcuni bonifici però propongono a chi sta subendo l’attacco di inviare a sua volta qualche centinaio di euro per poi riceverli indietro con gli interessi di conseguenza aumentati di una cifra importante, ovviamente quei soldi non appena inviati sparirebbero in un lampo insieme ai truffatori, se anche voi doveste capitare all’interno di questi gruppi, la cosa migliore che potete fare è uscire immediatamente.