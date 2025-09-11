Ferrari 849 Testarossa è la nuova supercar del Cavallino Rampante

Ferrari ha presentato la 849 Testarossa, la nuova supercar che prenderà il posto della SF90 Stradale. La vettura si configura come una berlinetta supersportiva ibrida plug-in che eroga 1050 CV grazie ad un powertrain composto da un motore V8 e tre motori elettrici. Disponibile sin da subito anche la versione Spider che mantiene invariate le caratteristiche della supercar ma con il vantaggio di avere il vento tra i capelli.

La 849 Testarossa è ispirata alla sua progenitrice SF90 Stradale ma ne migliora le doti prestazionali, telaistiche e di dinamica di guida sotto ogni aspetto. Ferrari, come sempre, ha messo al centro il pilota per offrire sensazioni uniche e consentire di vivere appieno l’esperienza a bordo.

Il design avveniristico si fonde con la storia del Cavallino Rampante e il nome Testarossa ne è l’esempio. Usato per la prima volta nel 1965 sulla 500 TR per descrivere il colore delle teste dei cilindri dei motori da corsa, il nome è stato utilizzato anche sulle vetture stradali, tra cui la leggendaria Testarossa del 1984.

Ferrari ha presentato la 849 Testarossa, la supercar erede della SF90 Stradale ma con un motore da 1050 CV e prestazioni da urlo

Proprio il propulsore è uno degli elementi più rivoluzionari della Ferrari 849 Testarossa. Il motore endotermico biturbo a otto cilindri eroga da solo 830 CV mentre ulteriori 220 CV provengono dall’architettura ibrida. Grazie al know-how maturato nel motorsport, un motore elettrico supporta l’asse posteriore mentre due unità sono posizionate sull’asse anteriore.

Tale scelta permette di ottenere quattro ruote motrici on-demand e sfruttare il torque vectoring per migliorare la dinamica del veicolo in tutte le condizioni. Dal motorsport deriva anche il sistema brake-by-wire di ultima generazione che funziona in abbinamento all’innovativo sistema di stima FIVE.

I controlli elettronici sulla supercar sono i più avanzati mai equipaggiati da una vettura di Maranello. Il sistema digitale Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), consente di prevedere gli scenari di utilizzo effettuando milioni di verifiche al secondo e garantire sempre la massima aderenza e la migliore risposta possibile.

Dal punto di vista stilistico, la 849 Testarossa è ispirata alle vetture Sport Prototipo degli anni 70 da cui eredita le linee tese. Il passato del Cavallino Rampante si integra con il futuro e le forme sono pensate per migliorare l’aerodinamica tanto da riuscire a generare 415 kg a 250 km/h, un incremento di 25 kg rispetto alla SF90 Stradale. I flussi d’aria sono convogliati con attenzione verso i punti strategici come i radiatori, per questo la supercar può vantare un aumento del 15% nella capacità di raffreddamento di powertrain e freni.