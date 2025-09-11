WhatsApp e Apple, scoperta grave vulnerabilità: aggiornare subito i dispositivi

Una nuova falla di sicurezza mette in allarme milioni di utenti. WhatsApp, di recente, si trova di nuovo al centro di un allarme urgente che riguarda in particolare i dispositivi Apple. Secondo i ricercatori, un bug nelle versioni precedenti alla 2.25.21.73 permette ad hacker di accedere a dati riservati senza che l’utente compia alcuna azione. Non è necessario aprire file o cliccare su link, il semplice processo di sincronizzazione dei messaggi può bastare per attivare il tutto.

WhatsApp su Apple: aggiornamenti obbligatori per fermare gli attacchi

La vulnerabilità è stata catalogata come CVE-2025-55177 e rientra nella categoria degli attacchi “zero-click”, condiderati tra i più pericolosi perché sfruttano il sistema in totale autonomia. A complicare ulteriormente il quadro, il bug interagisce con un’altra falla di Apple legata alla libreria “Image I/O”, utilizzata per l’elaborazione dei file immagine. Gli hacker possono così manipolare foto o altri contenuti multimediali per accedere a chat, immagini personali e documenti riservati.

Meta ha confermato che la vulnerabilità potrebbe essere stata già sfruttata attivamente. Non si tratta quindi di un rischio teorico, ma di una minaccia concreta che coinvolge i possessori di iPhone, iPad e Mac. Le versioni meno recenti dell’app sono particolarmente esposte, è dunque necessario un aggiornamento completo.

Gli esperti sottolineano che solo l’installazione delle ultime versioni di WhatsApp, iOS, iPadOS e macOS può garantire la chiusura del problema. Ignorare l’avviso significa lasciare i dispositivi vulnerabili ad attacchi invisibili e difficili da bloccare. La rapidità d’intervento diventa dunque fondamentale per proteggere informazioni personali e comunicazioni private.

Questo caso ricorda quanto i sistemi più diffusi siano spesso bersaglio privilegiato della criminalità informatica. Apple e Meta, da parte loro, hanno agito in modo coordinato per ridurre i rischi, ma la responsabilità finale ricade su ogni persona. Come già affermato si consiglia di aggiornare immediatamente i propri dispositivi alle ultime versioni disponibili online.