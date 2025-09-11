Ad
giovedì, Settembre 11, 2025
giovedì, Settembre 11, 2025
ApplicazioniNewsWhatsapp

WhatsApp e Apple, scoperta grave vulnerabilità: aggiornare subito i dispositivi

Un bug consente attacchi “zero-click” su iPhone, iPad e Mac: Meta e gli esperti di sicurezza raccomandano l’aggiornamento di WhatsApp

scritto da Ilenia Violante
WhatsApp

Una nuova falla di sicurezza mette in allarme milioni di utenti. WhatsApp, di recente, si trova di nuovo al centro di un allarme urgente che riguarda in particolare i dispositivi Apple. Secondo i ricercatori, un bug nelle versioni precedenti alla 2.25.21.73 permette ad hacker di accedere a dati riservati senza che l’utente compia alcuna azione. Non è necessario aprire file o cliccare su link, il semplice processo di sincronizzazione dei messaggi può bastare per attivare il tutto.

WhatsApp su Apple: aggiornamenti obbligatori per fermare gli attacchi

La vulnerabilità è stata catalogata come CVE-2025-55177 e rientra nella categoria degli attacchi “zero-click”, condiderati tra i più pericolosi perché sfruttano il sistema in totale autonomia. A complicare ulteriormente il quadro, il bug interagisce con un’altra falla di Apple legata alla libreria “Image I/O”, utilizzata per l’elaborazione dei file immagine. Gli hacker possono così manipolare foto o altri contenuti multimediali per accedere a chat, immagini personali e documenti riservati.

Meta ha confermato che la vulnerabilità potrebbe essere stata già sfruttata attivamente. Non si tratta quindi di un rischio teorico, ma di una minaccia concreta che coinvolge i possessori di iPhone, iPad e Mac. Le versioni meno recenti dell’app sono particolarmente esposte, è dunque necessario un aggiornamento completo.

Gli esperti sottolineano che solo l’installazione delle ultime versioni di WhatsApp, iOS, iPadOS e macOS può garantire la chiusura del problema. Ignorare l’avviso significa lasciare i dispositivi vulnerabili ad attacchi invisibili e difficili da bloccare. La rapidità d’intervento diventa dunque fondamentale per proteggere informazioni personali e comunicazioni private.
Questo caso ricorda quanto i sistemi più diffusi siano spesso bersaglio privilegiato della criminalità informatica. Apple e Meta, da parte loro, hanno agito in modo coordinato per ridurre i rischi, ma la responsabilità finale ricade su ogni persona. Come già affermato si consiglia di aggiornare immediatamente i propri dispositivi alle ultime versioni disponibili online.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !