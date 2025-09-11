Apple, addio ad iPhone 15 e 15 Plus: sono ufficialmente fuori dal catalogo

Settembre porta sempre grandi novità in casa Apple, ma anche qualche inevitabile addio. L’arrivo ufficiale dei nuovi modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max e iPhone Air, ha portato come sempre l’azienda di Cupertino a rimuovere definitivamente dal proprio catalogo alcuni smartphone più datati. Questa volta è stato il turno di iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Chi cerca un’alternativa più accessibile non resta comunque a mani vuote: restano infatti a listino iPhone 16 e 16 Plus, venduti a un prezzo ribassato. I modelli 16 Pro e 16 Pro Max, invece, hanno seguito la stessa sorte dei predecessori, lasciando spazio ai nuovi Pro.

Cosa avevano introdotto iPhone 15 e 15 Plus

Presentati il 12 settembre 2023 durante l’evento “Wonderlust” e arrivati nei negozi dieci giorni dopo, iPhone 15 e 15 Plus avevano segnato un passaggio importante nella gamma non-Pro. Per la prima volta questi modelli avevano ricevuto la Dynamic Island, caratteristica fino ad allora esclusiva dei top di gamma.

Tra le altre novità c’erano il chip A16 Bionic, una fotocamera principale da 48 MP con zoom 2x tramite ritaglio del sensore e, soprattutto, il tanto atteso passaggio da Lightning a USB-C, che ha uniformato la connettività con il resto del mercato. I display Super Retina XDR OLED da 6,1 e 6,7 pollici offrivano fino a 2.000 nit di luminosità all’aperto, mentre il design in alluminio e vetro opaco dava un tocco più elegante rispetto alle generazioni precedenti.

Le alternative oggi disponibili

Dopo un primo taglio di prezzo seguito al lancio di iPhone 16, iPhone 15 e 15 Plus hanno ora lasciato definitivamente il listino ufficiale. L’offerta Apple parte oggi da iPhone 16e a 729 euro, passando per iPhone 16 e 16 Plus rispettivamente a 879 e 979 euro, fino ad arrivare ai nuovissimi iPhone 17.

Gli appassionati dei modelli 2023 non devono però disperare: iPhone 15 e 15 Plus resteranno facilmente reperibili su e-commerce come Amazon e nei canali dei ricondizionati, con la possibilità di risparmiare ulteriormente rispetto ai prezzi ufficiali.