Nest Cam e Doorbell svelati da un auto-leak di Google

Google sembra non riuscire a trattenere le proprie novità fino al giorno dell’annuncio ufficiale. Negli anni passati era già accaduto con diversi modelli di smartphone Pixel, spesso comparsi online settimane prima della presentazione. Ora la storia si ripete con la gamma dedicata alla casa smart. Stavolta i protagonisti sono i prodotti Nest, svelati in anticipo non da indiscrezioni esterne, ma addirittura dall’app Google Home stessa. All’interno dell’applicazione, come segnalato dal sito Android Authority, sono stati individuati riferimenti diretti ai nuovi dispositivi. Accompagnati persino da immagini dettagliate che ne confermano l’esistenza.

Google svela i suoni nuovi Nest Cam e Doorbell?

La fuga di notizie riguarda tre prodotti molto attesi. Si tratta della Nest Cam Indoor di terza generazione, la Nest Cam Outdoor di seconda generazione e il nuovo Nest Doorbell di terza generazione. Tre aggiornamenti che confermano la volontà di Google di rinnovare l’intera linea mantenendo continuità con quanto già sul mercato. Osservando le immagini trapelate si notano forme e design che richiamano i modelli precedenti. Segno che l’azienda non intende stravolgere l’estetica della gamma, preferendo lavorare su dettagli e nuove funzionalità.

Le indiscrezioni, infatti, parlano di miglioramenti significativi a livello tecnico. Tutte le videocamere e il campanello offriranno riprese in qualità 2K, garantendo così una resa visiva superiore. A ciò si aggiunge un ventaglio di nuove colorazioni. Tra cui spicca una tonalità rosso “berry” riservata alla videocamera da interno.

Un altro elemento che segna una svolta importante riguarda l’assistente virtuale. I nuovi Nest non si affideranno più a Google Assistant, ormai destinato a lasciare spazio a Gemini for Home, la piattaforma di intelligenza artificiale che l’azienda ha presentato come fulcro della propria strategia futura. Gemini promette interazioni più naturali, una comprensione più profonda del contesto domestico e la possibilità di integrarsi in modo capillare con gli altri servizi Google. Non resta che attendere e scoprire ulteriori dettagli sui prossimi dispositivi dell’azienda con la loro presentazione ufficiale.