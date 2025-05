Gemini

Google ha avviato una fase sperimentale che prevede l’integrazione dell’assistente vocale Gemini su alcuni dispositivi della linea Google Home. L’esperimento è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti, i quali possono abilitare manualmente Gemini in sostituzione del classico Google Assistant attraverso l’app Home.

Disponibilità ristretta e attivazione manuale

L’attivazione del nuovo assistente vocale basato su intelligenza artificiale generativa non è ancora automatica. Gli utenti selezionati possono accedere a un apposito banner informativo nell’app Google Home, che consente di sostituire l’assistente attuale con Gemini. La funzione sperimentale è riservata ai possessori di Nest Hub Max, Nest Audio e dispositivi simili, dotati di chip sufficientemente potenti per supportare l’elaborazione avanzata richiesta da Gemini.

Focus sulle risposte generative

Gemini promette un’interazione più naturale grazie a capacità di comprensione del linguaggio evolute, con risposte contestuali, complete e in grado di gestire anche domande complesse. Tuttavia, nelle sue prime implementazioni su Google Home, le funzioni disponibili sono limitate rispetto alla versione presente negli smartphone Android. Per esempio, non è ancora possibile controllare direttamente tutti i dispositivi smart tramite Gemini, né eseguire tutte le routine personalizzate.

Gemini e Google Assistant: convivenza temporanea

Durante il test, Gemini non sostituisce completamente Google Assistant. Infatti, alcune richieste continueranno a essere gestite dal vecchio assistente, soprattutto quelle relative al controllo domotico avanzato e alla gestione delle app Google. Google sta valutando l’efficacia dell’interazione multimodale prima di decidere se estendere l’uso di Gemini come assistente vocale predefinito.

Verso un futuro unificato

L’obiettivo di Google è unificare progressivamente le funzionalità vocali e testuali di Gemini all’interno di tutti i suoi dispositivi, creando un ecosistema coerente alimentato da intelligenza artificiale generativa. Per farlo, saranno necessari aggiornamenti lato server, ottimizzazioni delle API e una revisione delle interfacce utente. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per l’estensione globale del servizio, ma la sperimentazione rappresenta un primo passo verso l’integrazione completa.