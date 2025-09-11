Ad
Nanofibre e polimeri: l’elastico che trasforma calore in elettricità

Ricercatori di Pechino hanno creato un elastico che trasforma il calore del corpo in elettricità per dispositivi indossabili.

scritto da Margherita Zichella
Un semplice elastico che, invece di tenere insieme fogli o capelli, produce elettricità dal calore del corpo. Non è un’idea da fantascienza, ma il risultato di un lavoro portato avanti da un gruppo di ricercatori dell’Università di Pechino. La novità è affascinante perché potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo piccoli dispositivi indossabili e strumenti medici, liberandoli dal peso di batterie ingombranti o dalla noia delle ricariche continue.

 

Wearable senza batterie grazie all’elastico che sfrutta la temperatura corporea

Il principio è noto, ma finora non aveva mai preso una forma così concreta. Il corpo umano resta stabile intorno ai 37 gradi, l’aria che ci circonda in genere è più fresca: questa differenza di temperatura diventa una riserva di energia a cui attingere. Il problema, fino ad oggi, era che i materiali capaci di sfruttare questo gradiente erano sì performanti, ma rigidi, o al massimo un po’ flessibili. Nulla che potesse davvero comportarsi come un elastico vero e proprio.

Il team guidato dal professor Lei Ting ha deciso di spingersi oltre. Hanno unito polimeri semiconduttori a una gomma elastica, rinforzandoli con una rete di nanofibre che regala resistenza e conducibilità allo stesso tempo. Il risultato è sorprendente: il materiale può essere allungato fino a oltre otto volte la sua lunghezza senza rompersi, e se tirato al 150% recupera quasi del tutto la forma originaria, proprio come un comune elastico. La differenza è che questo, mentre lo indossi, produce elettricità.

Le implicazioni pratiche sono tante. Pensiamo a un sensore cardiaco che oggi funziona con batterie grandi e pesanti: con questo elastico potrebbe andare avanti senza interruzioni semplicemente sfruttando il calore del paziente. Oppure a vestiti intelligenti che non solo monitorano la temperatura corporea, ma sono anche in grado di ricaricare il telefono che teniamo in tasca. Non è difficile immaginare quanto questa tecnologia possa essere utile anche in luoghi remoti, dove alimentare un dispositivo significa affidarsi a fonti esterne spesso complicate da gestire.

La vera conquista, spiegano gli studiosi, sta nel fatto che per la prima volta un materiale elastico è riuscito a garantire prestazioni termoelettriche simili a quelle dei composti inorganici usati nello spazio. Un traguardo che fino a ieri sembrava irraggiungibile e che oggi apre la strada a una nuova generazione di strumenti indossabili autoalimentati. In altre parole, una piccola invenzione che potrebbe cambiare silenziosamente la nostra quotidianità.

Margherita Zichella

