Lycamobile, scopri l’offerta speciale Italy Pink con cui navigare a soli 6,99 €

Lycamobile è ormai diventata una garanzia per tutti gli utenti che vogliono attivare un piano tariffario economico ma allo stesso tempo con degli strumenti validi e dei vantaggi esclusivi.

L’operatore telefonico virtuale Lycamobile pensa per i propri clienti delle tariffe uniche, con particolare attenzione anche per la navigazione nei paesi dell’Unione Europea e non solo.

Attualmente l’operatore presenta una promozione telefonica davvero esclusiva, che potrebbe apportare numerosi vantaggi agli utenti che la scelgono.

Italy Pink: la promozione telefonica esclusiva di Lycamobile

Italy Pink è sono una delle tante promozioni telefoniche messe a disposizione da Lycamobile per la propria clientela, ed è anche una delle più economiche.

Il piano tariffario è disponibile soltanto online, e prevede l’utilizzo di 200 giga di Internet, minuti illimitati nazionali, 100 SMS nazionali E nove giga di UE roaming, a soli 6,99 € al mese.

Ma come hai detto in precedenza, i piani tariffari dell’operatore sono molti, vediamone alcuni.

Un’altra tariffa disponibile soltanto online è 5G Portin 599, con cui è possibile ricevere 150 giga di Internet con 5G, minuti e SMS illimitati e otto giga di UE roaming e anche due mesi di rinnovo gratis, a 5,99 € al mese.

Lycamobile presenta, inoltre altre tre tariffe telefoniche con 5G incluso.

La prima si chiama Portin 5G 200, con 200 giga di Internet con 5G, minuti e SMS illimitati e 13 giga di UE Roaming, a 9,99 € al mese.

La seconda prende il nome di Portin 5G 250, con cui si ha a disposizione 250 giga di Internet con 5G incluso, minuti e SMS illimitati e 15.5 giga di UE roaming, a soli 11,99 € al mese.

L’ultimo piano tariffario dell’operatore contenente la navigazione con 5G incluso si chiama Port in Globe 5G, con cui avere a disposizione 100 giga di Internet con 5G incluso, minuti illimitati nazionali, 200 SMS nazionali, fino a 540 minuti internazionali, 1000 minuti verso la Cina, 100 minuti verso il Pakistan, e 13 giga di UE Roaming, a soli 9,99 € al mese.