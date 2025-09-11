Google Drive, scanner rinnovato per scansioni senza sforzo

Google Drive

Google Drive continua il suo processo di evoluzione con un rinnovamento anche dello scanner dei documenti. Ora l’esperienza è più fluida e visivamente coerente con il resto dell’ecosistema, grazie ad un restyling grafico che ne valorizza l’uso quotidiano. Le modifiche non sono solo estetiche ma migliorano la leggibilità, l’interazione con i contenuti e la rapidità della procedura di scansione.

Google Drive trasforma lo scanner interno: più bello, moderno e funzionale

Il nuovo layout si ispira al design “Expressive” di Material 3: angoli arrotondati, tipografia più marcata, animazioni fluide e colori adattivi rendono tutto più elegante e moderno. La schermata di anteprima dopo la scansione copre quasi l’intero display, così da mostrare meglio il risultato prima di salvarlo. Sotto l’anteprima si trova una barra a scorrimento con strumenti ben visibili e icone facilmente intercambiabili per ritagliare, ruotare o migliorare il documento istantaneamente.

Da utente, noti anche un carosello di miniature che facilita la navigazione tra pagine multiple della stessa scansione, e pulsanti per eliminare o rifare pagine, ora a portata di mano e visualizzati in modo chiaro. Tutto appare più ordinato e funzionale.

Un flusso di lavoro più intelligente e immediato

L’esperienza adesso è molto più veloce. Possiamo anche contare sull’acquisizione automatica, che scatta un fotogramma appena il documento è ben allineato e riconosciuto. Questo riduce gli errori di inquadratura e rende l’operazione più rapida. Inoltre, si può importare direttamente un’immagine dalla galleria, trasformandola in documento digitalizzato e pronto da archiviare.

A breve, l’app Google Drive sarà ancora più precisa grazie alle funzioni di miglioramento automatico dell’immagine già presente in alcune versioni. Viene applicato un filtro intelligente che corregge il bilanciamento del bianco, elimina ombre, aumenta la nitidezza e ottimizza il contrasto e la luce. In un colpo solo, la scansione risulta più leggibile e professionale, anche in condizioni di luci deboli. Un passo avanti enorme per risparmiare tempo ed evitare modifiche manuali dopo il salvataggio.