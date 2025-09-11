Google risponde alle numerose richieste degli utenti e aggiorna la sua app Gemini introducendo una novità parecchio attesa. Adesso la ricerca tramite file audio è disponibile per tutti ma ci sono dei limiti prestabiliti per gli utenti che non hanno contratto l’abbonamento a Premium. L’aggiornamento mira ad arricchire la piattaforma tramite funzionalità che rendono la ricerca ancora più efficiente per gli utenti, i quali potranno sfruttare la possibilità di caricare file audio sia su Android che iOS.

Gemini: l’app si aggiorna con una novità attesissima

L’utilizzo dell’app diventa ancora più funzionale per gli utenti grazie al nuovo aggiornamento annunciato da Josh Woodward, responsabile di Gemini. Cliccando sull’apposita icona dedicata al caricamento dei file, l’app consente di selezionare tra più formati compresi i file audio ma ci sono dei limiti. Coloro che utilizzano l’IA di Google gratuitamente possono caricare fino a dieci file contemporaneamente, i quali dovranno avere una durata massima di 10 minuti, e hanno a disposizione fino a cinque prompt al giorno. Gli utenti iscritti alla versione Premium, invece, hanno la possibilità di caricare una quantità decisamente più alta di file, i quali possono avere una durata massima di tre ore e possono essere allegati in un unico prompt per ottenere una risposta relativa all’intera durata degli audio.

La novità rappresenta un grande traguardo che potrà essere sfruttato dagli utenti per ottenere delle analisi accurate dei contenuti audio, che potranno essere ad esempio trascritti o tradotti in pochi istanti e tramite un’unica richiesta.

Google continuerà ad aggiornare i suoi servizi introducendo interessanti funzionalità e cambiamenti che mirano a rendere l’esperienza utente quanto più significativa. Tra gli ultimi aggiornamenti rilasciati, infatti, vi è anche la revisione della barra di ricerca , il cui design è stato già rinnovato sulla versione web e presto potrà essere disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l’app di Gemini.