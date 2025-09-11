Vodafone Start: 150GB, minuti illimitati e roaming esteso

Ad
La nuova offerta mobile di Vodafone a 9,95€ al mese punta su 5G, servizi inclusi e massima flessibilità

Vodafone arricchisce il proprio portafoglio mobile con Vodafone-Start, una proposta pensata per chi cerca tanti giga, minuti illimitati e la velocità del 5G a un prezzo super conveniente. L’offerta prevede 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS al costo di 9,95€ al mese, con un contributo iniziale di 10€ per l’attivazione della SIM. La spedizione è gratuita e, al momento dell’acquisto, l’utente può scegliere tra SIM fisica o eSIM, a seconda della compatibilità del dispositivo.

Uno dei tanti punti di forza della promo? La disponibilità del 5G fino a 2Gbps, garantito dalla rete premiata da società indipendenti come Ookla, OpenSignal e nPerf. Per usufruire del servizio basta trovarsi in area coperta e utilizzare uno smartphone abilitato.

Vodafone Start: vantaggi inclusi e roaming anche fuori UE

L’offerta Vodafone non si limita a connettività e chiamate. Tra i servizi inclusi vi sono anche la segreteria telefonica, il recall per sapere quando un numero torna disponibile e la continuità di servizio fino a 48 ore. Ciò significa che se il credito si esaurisce, è possibile continuare a chiamare e navigare senza interruzioni per due giorni. In più, grazie all’addebito automatico, il credito viene ricaricato in modo intelligente, evitando il rischio di sospensione della linea.

Ma non è tutto. Per i viaggiatori, Vodafone Start riserva 32GB dedicati al roaming UE, di cui 17 previsti dal regolamento europeo e 15 extra inclusi dall’operatore. Questi ultimi possono essere utilizzati anche in Svizzera, Regno Unito e Ucraina, un dettaglio che amplia la convenienza per chi si muove spesso all’estero. Restano invece escluse Turchia, Albania, Principato di Monaco e San Marino, dove valgono le tariffe internazionali standard.

Vodafone Start conferma così la sua filosofia. Ovvero quella di unire ampia copertura, velocità di rete e servizi inclusi in un pacchetto chiaro e competitivo. Insomma, a meno di 10€ al mese, la nuova offerta diventa una delle soluzioni più interessanti presenti sul mercato italiano per chi vuole sfruttare la rete 5G senza compromessi.

