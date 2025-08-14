Google Drive: ora anche l’icona di veste con il Material Expressive 3

Come ben sapete, il team di sviluppo di Google lavora senza sosta per migliorare la propria suite di applicazioni e servizi offerti alla community, l’ultimo obiettivo della nota società risulta quello di adattare tutte le varie piattaforme software al nuovo design in arrivo con Android 16 in modo da offrire un’esperienza d’uso quanto più coerente e gradevole alla vista possibile, di conseguenza tutte le applicazioni una dopo l’altra stanno ricevendo varie update che vanno modificarne il design in modo da renderlo più coerente con il Material expressive 3.

Ora tocca a Google drive

Adesso le attenzioni di Google si sono spostate sulla propria piattaforma cloud, stiamo parlando di Google drive e nello specifico di un aggiornamento per quanto riguarda il look del widget apposito, quest’ultimo dunque abbraccia il nuovo linguaggio di design su cui l’azienda sta puntando.

Ricordiamo che il widget è stato introdotto nel 2021 e consente agli utenti di accedere rapidamente ai file desiderati e può contare su due parti distinte, una per il campo di ricerca e l’altra per l’elenco, il nuovo widget è rappresentato da un rettangolo arrotondato con la scritta drive e il logo dell’applicazione nell’angolo in alto a sinistra, unisce la possibilità di caricare rapidamente file e avviare una ricerca attraverso i pulsanti in formato pillola sulla destra.

Il nuovo widget è in fase di implementazione proprio con l’ultima versione dell’applicazione per Android ma potrebbe essere necessario attendere ancora un po’ prima che Google renda di fatto disponibile per tutti la variante aggiornata con questo nuovo design, se volete scaricarlo comunque vi basterà effettuare l’aggiornamento dell’applicazione oppure scaricarlo in maniera autonoma da un sito dove reperire i file di installazione delle varie applicazioni per Android, se non visualizzate ancora il widget aggiornato, vuol dire che non fate parte di quella lista di utenti che sta ricevendo il cambiamento, ma tutto ciò che rimane da fare è semplicemente pazientare.