Samsung Galaxy A26 è quasi REGALATO su Amazon: è questo il prezzo più basso

Volete risparmiare al massimo sul vostro smartphone Samsung? allora dovete subito pensare di mettere le mani su un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, un Samsung Galaxy A26 che oggi può essere vostro a soli 224 euro, approfittando di uno sconto Amazon davvero unico e pronto a fare la differenza.

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, presenta una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, fermo restando essere un Super AMOLED che raggiunge i 120Hz di refresh rate con 385 ppi di densità complessiva, ma anche 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass Victus Plus, proteggendolo così da urti e graffi di vario genere. Il processore è realizzato dalla stessa Samsung, è un Samsung Exynos 1380, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere i 2,4GHz, passando anche per la solita ottima GPU Mali-G68 MP5, con alle sue spalle 8GB di RAM ed un quantitativo di memoria interna massimo di 256GB (espandibile con microSD).

Proseguendo a scoprire la scheda tecnica troviamo un comparto fotografico composto direttamente da 3 sensori differenti tra loro, con anche un principale da 50 megapixel che viene seguito a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel.

Samsung Galaxy A26, lo sconto inaspettato per tutti

Una promozione su Amazon vi permette di raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di un Samsung Galaxy A26, difatti oggi può essere vostro con una spesa finale da sostenere pari a soli 249 euro, godendo di un risparmio di circa 120 euro sul listino iniziale (-33%). L’ordine è da completare subito qui.

Una delle sue caratteristiche tecniche da non sottovalutare è sicuramente l’autonomia della batteria, infatti il componente da 5000 mAh è più che sufficiente per garantire una usabilità quotidiana davvero molto valida.