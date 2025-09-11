Monster Hunter Wilds penalizzato dal costo della PS5?

La corsa tecnologica delle console di ultima generazione sta assumendo contorni inediti. A differenza di quanto accaduto in passato, i prezzi delle piattaforme non stanno seguendo la naturale curva discendente che da sempre accompagnava la maturazione del ciclo produttivo. Al contrario, il listino continua a salire, andando ad incidere non solo sulle abitudini dei consumatori, ma anche sull’andamento delle vendite software. A tal proposito, è intervenuto Haruhito Tsujimoto, presidente di Capcom. Quest’ultimo ha evidenziato l’impatto del prezzo di PlayStation 5 sul lancio di Monster Hunter Wilds. Secondo il dirigente, l’elevato costo della console si somma a quello del singolo gioco e all’abbonamento ai servizi online. Creando una soglia d’ingresso che finisce per scoraggiare una parte dell’utenza. Pur avendo superato i dieci milioni di copie vendute, il nuovo capitolo della serie evidenzia come i costi di accesso stanno diventando un fattore determinante nel definire il pubblico effettivo di un titolo.

Monster Hunter Wilds: ecco quanto ha inciso il costo della console

Come evidenziato, PlayStation 5 ha subito tre aumenti di prezzo in Giappone. Rendendo ancora più evidente la differenza con la nuova Switch, proposta a un valore di circa 300 euro al cambio attuale. Una cifra che, a suo avviso, favorisce l’espansione della piattaforma Nintendo. Tale confronto regge nel contesto nipponico, dove il divario è marcato. Eppure, la questione economica pesa ormai in maniera trasversale, al di là dei confini nazionali.

Il quadro che emerge è quello di un’industria in trasformazione, in cui l’accessibilità non è più garantita dal tempo. Uno scenario in cui le strategie commerciali delle aziende ridefiniscono i confini della domanda. Per la prima volta, non è soltanto la potenza tecnologica a determinare il passo della generazione, ma la capacità, o meno, di rendere sostenibile l’ingresso per il pubblico. non resta dunque che attendere e scoprire come evolverà tale situazione per il settore gaming e come evolverà Monster Hunter Wilds.