Ad
giovedì, Settembre 11, 2025
giovedì, Settembre 11, 2025
ApprofondimentiGamingNews

Monster Hunter Wilds penalizzato dal costo della PS5?

Secondo quanto riportato da Capcom, il successo di Monster Hunter Wilds è stato penalizzato dai prezzi relativi alla PS5. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
Monster Hunter Wilds

La corsa tecnologica delle console di ultima generazione sta assumendo contorni inediti. A differenza di quanto accaduto in passato, i prezzi delle piattaforme non stanno seguendo la naturale curva discendente che da sempre accompagnava la maturazione del ciclo produttivo. Al contrario, il listino continua a salire, andando ad incidere non solo sulle abitudini dei consumatori, ma anche sull’andamento delle vendite software. A tal proposito, è intervenuto Haruhito Tsujimoto, presidente di Capcom. Quest’ultimo ha evidenziato l’impatto del prezzo di PlayStation 5 sul lancio di Monster Hunter Wilds. Secondo il dirigente, l’elevato costo della console si somma a quello del singolo gioco e all’abbonamento ai servizi online. Creando una soglia d’ingresso che finisce per scoraggiare una parte dell’utenza. Pur avendo superato i dieci milioni di copie vendute, il nuovo capitolo della serie evidenzia come i costi di accesso stanno diventando un fattore determinante nel definire il pubblico effettivo di un titolo.

Monster Hunter Wilds: ecco quanto ha inciso il costo della console

Come evidenziato, PlayStation 5 ha subito tre aumenti di prezzo in Giappone. Rendendo ancora più evidente la differenza con la nuova Switch, proposta a un valore di circa 300 euro al cambio attuale. Una cifra che, a suo avviso, favorisce l’espansione della piattaforma Nintendo. Tale confronto regge nel contesto nipponico, dove il divario è marcato. Eppure, la questione economica pesa ormai in maniera trasversale, al di là dei confini nazionali.

Il quadro che emerge è quello di un’industria in trasformazione, in cui l’accessibilità non è più garantita dal tempo. Uno scenario in cui le strategie commerciali delle aziende ridefiniscono i confini della domanda. Per la prima volta, non è soltanto la potenza tecnologica a determinare il passo della generazione, ma la capacità, o meno, di rendere sostenibile l’ingresso per il pubblico. non resta dunque che attendere e scoprire come evolverà tale situazione per il settore gaming e come evolverà Monster Hunter Wilds.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.