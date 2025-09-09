Apple svela iPhone 17 e iPhone 17 Air: il futuro è più sottile, potente e intelligente

Si è appena aperto l’evento Apple di settembre, il tradizionale appuntamento dal quartier generale di Cupertino che ogni anno segna l’arrivo della nuova generazione di iPhone. Questa volta sotto i riflettori ci sono iPhone 17 e iPhone 17 Air. Ovvero i due modelli che promettono di rivoluzionare il concetto di smartphone, puntando su leggerezza estrema, prestazioni di nuova generazione e un ecosistema software rinnovato con iOS 26. Con una diretta seguita in tutto il mondo, Apple si prepara a dettare ancora una volta le regole del mercato.

iPhone 17 e 17 Air: cosa sappiamo finora

L’iPhone 17 si presenta come l’erede naturale della serie 16, ma porta con sé innovazioni tangibili che vanno ben oltre il semplice affinamento estetico. Lo schermo cresce leggermente fino a 6,3″, adottando un pannello OLED LTPO capace di offrire una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, garantendo fluidità e brillantezza mai viste prima su un modello base. La fotocamera frontale compie un salto generazionale con un sensore da 24MP, pensato per selfie di qualità professionale e videochiamate sempre più nitide. Il cuore del dispositivo è affidato al nuovo chip A19, progettato per offrire prestazioni elevate e consumi ridotti, con il supporto al Wi-Fi 7.

La memoria sale fino a 12GB di RAM, una scelta che testimonia l’intenzione di Apple di spingere anche i modelli non Pro verso un multitasking fluido e capace di reggere applicazioni di AI sempre più esigenti. La batteria guadagna un sistema di ricarica più rapido, sia cablato che wireless, sfruttando lo standard Qi2. Se l’iPhone 17 punta a consolidare il settore mainstream, l’iPhone 17 Air segna invece un cambio di paradigma. Con soli 5,5mm di spessore e un peso di 145g, Apple propone lo smartphone più sottile mai realizzato, una dichiarazione d’intenti che unisce design e tecnologia estrema.

Lo schermo raggiunge i 6,6″, sempre con tecnologia ProMotion, mentre sul retro vi è una singola fotocamera da 48MP, scelta che privilegia essenzialità e leggerezza. Il corpo in titanio e alluminio racconta l’attenzione al dettaglio, mentre la batteria, inevitabilmente più contenuta, si affida alle ottimizzazioni di iOS 26 per garantire un’autonomia sufficiente all’uso quotidiano. Anche qui troviamo il chip A19 e 12 GB di RAM, a conferma che la potenza non viene sacrificata sull’altare del design.

I due modelli arriveranno sul mercato globale a partire dal 19 settembre, con preordini già dal 12. I prezzi partono da circa 681€ per l’iPhone 17, mentre il modello Air si posizionerà poco sotto i 853€, collocandosi come opzione premium alternativa al Pro.