Xiaomi Smart Central Control Screen Max: tutta casa in un display

Al giorno d’oggi il concetto di casa smart è connessa sta prendendo sempre più piede grazie allo sviluppo di apparecchiatura Dom tique in grado di connettersi tra di loro e soprattutto di connettersi a Internet dunque di essere controllate da remoto direttamente dall’utente, tutto ciò ovviamente può essere fatto tramite il proprio smartphone, ma può richiedere anche uno strumento adeguato sottoforma di centro di controllo globale di tutti gli apparecchi presenti all’interno dell’abitazione, ecco che proprio per questo Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un display apposito dotato di capacità multimediali proprio per la gestione interattiva della vostra smart home.

Tutto insieme

Ma perché in questione è dotato di display da 10,1 pollici in alta definizione unisce al proprio interno tutto è necessario per comandare senza nessun tipo di problema gli apparecchi presenti, il dispositivo infatti gode di connettività Wi-Fi, Bluetooth e ovviamente garantisce un display ampio per tenere tutto sotto controllo, tra l’altro lateralmente è presente anche Una piccola rotella che consente di fatto la fine regolazione di alcuni parametri, quali possono essere luminosità e volume.

Il dispositivo in questione dunque può controllare tutti gli apparecchi connessi alla rete di casa come elettrodomestici o televisori e allo stesso tempo garantisce la connettività Internet per restare sempre raggiungibile in remoto, come se non bastasse è presente anche una piccola fotocamera frontale da cinque megapixel per le sessioni di fitness che possono essere dunque tenute sotto controllo direttamente dal dispositivo.

Per quanto riguarda il prezzo, il dispositivo in questione viene venduto al cambio a 239 € ma la campagna di vendita non è ancora stata avviata, dunque non sapremo su quali mercati arriverà tolto ovviamente quello cinese, per quanto riguarda il mercato italiano dunque dovremmo attendere il lancio ufficiale per saperne di più, ovviamente il prezzo potrebbe variare al netto di dazi sulle importazioni.