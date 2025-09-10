Audi Q3 Sportback 2025, il SUV Coupé che punta su interni premium e tecnologia

Debutta la nuova Audi Q3 Sportback 2025, il modello che completa la serie della terza generazione della Q3 con la sua versione più sportiva e dinamica. Il design da SUV Coupé non è solo una questione estetica. All’ interno troviamo un ambiente premium, arricchito dalle ultime tecnologie sviluppate dall’ azienda. Audi definisce il nuovo cruscotto come un vero e proprio “palcoscenico digitale”. Al centro infatti troviamo l’Audi- virtual cockpit da 11,9”, lo schermo MMI touch da 12,8” e l’head-up display. Per l’intrattenimento viene utilizzato Android Automotive OS, mentre un assistente vocale con l’ AI, basato anche su ChatGPT, migliora l’interazione con chi siede a bordo.

Una scelta inedita riguarda la collocazione del selettore del cambio, ora integrato sul piantone dello sterzo. La soluzione ha liberato spazio sulla console centrale, dove trovano posto due portabicchieri e il pad di ricarica wireless refrigerato da 15 Watt per smartphone. Completano la dotazione diverse porte USB-C, anche per i passeggeri posteriori. L’esperienza a bordo può essere ulteriormente arricchita dal sistema audio Sonos con 12 altoparlanti e subwoofer da 420Watt, che trasforma l’abitacolo in una sala d’ascolto di alto livello.

Audi Q3 Sportback 2025, comfort acustico e bagagliaio spazioso

La Q3 Sportback 2025 conferma la cura tipica del marchio tedesco per i dettagli, ma con un’attenzione particolare alla sostenibilità. I rivestimenti interni utilizzano tessuti in poliestere riciclato al 100%, mentre i tappetini sono realizzati in Econyl, una fibra ottenuta dal recupero di reti da pesca dismesse e scarti tessili. Per la personalizzazione sono disponibili sette pacchetti di interni, così da adattare l’auto in base alle preferenze del cliente.

Sul fronte del comfort, Audi ha lavorato in particolare sull’insonorizzazione. Il nuovo modello adotta vetri acustici anteriori, guarnizioni migliorate e materiali fonoassorbenti più generosi rispetto alla generazione precedente, garantendo viaggi più silenziosi e rilassanti. Anche la praticità non viene meno. Il bagagliaio parte da 488 litri e può arrivare a 575 con i sedili posteriori. Ma con gli schienali abbassati, la capacità sale fino a 1.289litri, rendendo la Q3 Sportback adatta anche alle esigenze di famiglie e viaggiatori.

La nuova Audi Q3 Sportback 2025, dunque, non si limita a proporre un look da SUV Coupé, ma evolve in un modello più tecnologico, sostenibile e confortevole. Un’auto che unisce design sportivo, praticità quotidiana e un abitacolo capace di trasformarsi in un salotto digitale silenzioso, pensato per chi cerca qualcosa in più dalla propria esperienza di guida.