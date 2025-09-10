Xiaomi: migliaia di powerbank a rischio incendio?

Quando si parla di tecnologia anche un piccolo errore può diventare un problema globale. È quello che sta succedendo a Xiaomi, che si trova costretta a richiamare una quantità sorprendente di powerbank. Non si tratta di prodotti sperimentali o poco noti, ma di un modello tra i più apprezzati: compatto, dal design pulito, con capacità sufficiente per ricaricare più dispositivi in un giorno. Chi l’ha acquistato probabilmente lo ha scelto per praticità ed estetica, senza immaginare che un difetto nascosto potesse trasformare un accessorio utile in un potenziale rischio. Il modello coinvolto è Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh con cavo integrato (PB2030MI).

Xiaomi: pericolo per migliaia di powerbank

Nel dettaglio, il problema riguarda in particolare le unità realizzate tra agosto e settembre 2024, in qualsiasi colore disponibile. Alcuni materiali forniti da terzi non avrebbero risposto agli standard di sicurezza, causando possibili surriscaldamenti delle batterie. Il risultato, se il dispositivo viene usato nelle condizioni sbagliate, può essere grave. Si parte dalla semplice anomalia fino ad arrivare al rischio concreto di incendio. L’azienda ha precisato che gli incidenti segnalati finora sono limitati, ma non ha voluto lasciare nulla al caso, ritirando preventivamente le unità a rischio.

Non tutti i powerbank della stessa gamma sono coinvolti. Le batterie di altre serie, realizzate con componenti diversi, hanno superato i test di sicurezza e possono essere utilizzate senza problemi. Ciò significa che molti utenti possono continuare a usare il loro dispositivo come sempre, senza alcuna preoccupazione. Per chi invece vuole verificare il proprio modello, Xiaomi ha reso disponibile uno strumento semplice: inserendo il codice seriale presente sul dispositivo in un apposito portale online, è possibile sapere se rientra nel lotto difettoso.

In caso positivo, l’azienda offre assistenza completa: restituzione, sostituzione o rimborso. La scelta di Xiaomi evidenzia la strategia stessa dell’azienda nei confronti dei propri utenti. Non è solo una questione di sicurezza, ma anche di responsabilità verso chi acquista un prodotto da portare ovunque.