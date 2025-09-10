Samsung Galaxy S26 Edge e Galaxy G Fold emergono dai primi leak

Samsung tri-fold concept

Le prime indiscrezioni sui futuri Samsung Galaxy S26 Edge e Galaxy G Fold iniziano a delineare le possibili caratteristiche dei due dispositivi. Da un lato, il nuovo modello ultrasottile della serie S sembra destinato a mantenere una batteria al litio con una capacità leggermente superiore rispetto al predecessore. Dall’altro, il Galaxy G Fold, nome provvisorio del primo smartphone a doppia piega di Samsung, appare nei riferimenti software di One UI 8, confermando un design innovativo.

Galaxy S26 Edge: batteria più capiente ma niente rivoluzioni

Il Galaxy S25 Edge aveva ricevuto critiche per la batteria da soli 3.900 mAh, giudicata insufficiente per un top di gamma. I rumor avevano ipotizzato l’introduzione di una nuova tecnologia basata su batterie in silicio-carbonio, ma le ultime certificazioni suggeriscono che Samsung continuerà a utilizzare soluzioni agli ioni di litio.

Secondo documenti cinesi 3C, la batteria identificata dal codice EB-BS947ABY avrebbe una capacità nominale di 4.200 mAh, pari a circa 4.078 mAh reali. Si tratterebbe di un miglioramento rispetto alla generazione attuale, ma non di una svolta radicale. Se Samsung seguirà il calendario degli anni precedenti, il Galaxy S26 Edge potrebbe arrivare nei primi mesi del 2026, poco dopo il debutto degli altri modelli della serie.

Galaxy G Fold: il primo doppia piega di Samsung

La vera novità riguarda l’inedito Galaxy G Fold, che rappresenterebbe il primo smartphone Samsung dotato di una doppia piega. Alcune animazioni rinvenute nell’interfaccia One UI 8 mostrerebbero il funzionamento del dispositivo, capace di aprirsi fino a raggiungere le dimensioni di un tablet e di richiudersi fino a diventare estremamente compatto.

Queste anteprime suggeriscono che il Galaxy G Fold non si limiterà a un design sperimentale, ma includerà funzionalità già diffuse sugli altri top di gamma. Tra queste, la ricarica wireless, la ricarica inversa per accessori come Galaxy Buds e Galaxy Watch e il supporto ai pagamenti NFC, utilizzabili anche quando il dispositivo è completamente ripiegato.

Tempistiche di lancio ancora incerte

Al momento non esiste una data ufficiale per la presentazione del Galaxy G Fold. Alcune ipotesi lo collegano al Galaxy Unpacked del 4 settembre 2025, evento già confermato e dedicato al lancio del Galaxy S25 FE e della serie Tab S11. Tuttavia, non ci sono certezze che il dispositivo pieghevole venga svelato in quell’occasione. La complessità del progetto potrebbe spingere Samsung a rimandarne la presentazione a un evento successivo, dedicato specificamente alle novità della gamma foldable.