Smart TV TCL con uno sconto DEVASTANTE su Amazon

Nuova occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio su Amazon, con la promozione attiva questi giorni gli utenti hanno la certezza di poter acquistare una smart TV di tutto rispetto, e allo stesso tempo spendere decisamente meno di quanto previsto in origine dal suo listino. La promozione è applicata direttamente sulla smart TV TCL, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che può essere oggi vostro a soli 347 euro.

Il modello attualmente disponibile a prezzo scontato è la TCL 50Q6C, un prodotto con diagonale da 50 pollici che si appoggia sulla tecnologia QD-Mini LED, per raggiungere una risoluzione in 4K HDR e luminosità massima di 1000 nits. All’interno trova posto il sistema operativo Google TV, con supporto alle tecnologie più recenti, come Onkyo 2.1, Dolby Vision IQ & Atmos, Motion Clarity Pro e Game Master, senza dimenticarsi ovviamente del refresh rate a 144Hz, utilissimo in ambito gaming.

La presenza dell’OS di Google rappresenta l’altro aspetto positivo da considerare è l’infinità di funzioni cui gli utenti possono effettivamente accedere, tra cui ad esempio Google Chromecast integrato, utilissimo per l’invio di contenuti direttamente dallo smartphone.

Smart TV TCL con uno sconto assurdo su Amazon

La promozione che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata, l’utente si ritrova a poter approfittare di uno sconto imperdibile sul valore iniziale dell’ordine, risparmiando quasi 200 euro, essendo il prodotto in vendita di listino a 499 euro, e oggi acquistabile a 347 euro. Potete effettuare l’ordine collegandovi subito a questo link.

La dimensione non si discosta in modo particolare dagli standard del settore, arrivando a 28 x 111,1 x 67,9 centimetri, per un device comunque da 50 pollici di diagonale che può facilmente, e tranquillamente, essere posizionato pressoché ovunque, anche grazie ad un design iconico.