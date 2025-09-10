Xiaomi 16: indiscrezioni sulla data di lancio

Xiaomi sembra pronta a presentare una nuova serie di smartphone con qualche settimana di anticipo rispetto al solito calendario. Le voci più insistenti arrivano da Digital Chat Station, uno dei leaker più noti del settore. Quest’ultimo ha indicato come periodo probabile per il debutto la fine di settembre. Una finestra temporale che, se confermata, anticiperebbe il lancio della serie Xiaomi 15, avvenuto lo scorso ottobre, e segnerebbe un cambio di passo nella strategia dell’azienda. L’attesa è alimentata dal fatto che i dispositivi hanno già ottenuto la certificazione 3C in Cina. Un passaggio obbligato che lascia intendere come il debutto sul mercato sia ormai vicino.

Xiaomi 16 in arrivo? Ecco i dettagli

Secondo le indiscrezioni, la gamma sarà composta da tre modelli. Ovvero Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro e un terzo dispositivo che le fonti definiscono “Pro Mini”. La scelta di inserire una variante più compatta accanto ai modelli principali sembra voler ampliare il raggio d’azione della serie. Rispondendo sia alle esigenze di chi privilegia la maneggevolezza sia a quelle di chi non rinuncia alle prestazioni. A tal proposito, Xiaomi avrebbe deciso di non fare distinzioni: tutte le versioni supporteranno, infatti, la ricarica rapida cablata da 100W, finora riservata alle configurazioni premium.

Riguardo i display, le informazioni trapelate delineano due modelli con schermo da 6,3 pollici (il 16 standard e il Pro Mini). E una variante più grande, chiamata in alcuni leak Pro Max, che monterebbe un pannello da 6,8 pollici. La parte hardware porterà un’altra novità di rilievo: l’esordio del nuovo chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un processore che punta a spingere al massimo l’efficienza e che verrà affiancato da HyperOS 3, l’ultima versione stabile dell’interfaccia sviluppata da Xiaomi. Le anticipazioni parlano di un software in grado di ridurre le istruzioni per la CPU fino al 4% e di migliorare le prestazioni complessive di circa il 10%. Se tali indiscrezioni troveranno conferma, Xiaomi si prepara a un lancio che non solo anticipa i tempi, ma introduce una lineup più articolata.