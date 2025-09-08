Xiaomi 16 Pro Max: il design richiama iPhone 17 Pro ma con una marcia in più

Con l’arrivo della serie Xiaomi 16 ormai imminente in Cina, i rumor si moltiplicano e iniziano a delineare con chiarezza le novità dei prossimi top di gamma. Tra le indiscrezioni più interessanti c’è quella diffusa dal tipster Ishan Agarwal, che ha condiviso alcune immagini attribuite a Xiaomi 16 Pro Max, mostrando per la prima volta il possibile design del dispositivo.

Una camera bar che ricorda Apple ma è Xiaomi 16 Pro Max

Il dettaglio più evidente riguarda il comparto fotografico. Xiaomi sembra aver adottato una soluzione simile a quella che Apple presenterà sugli iPhone 17 Pro e Pro Max: una camera bar rettangolare dagli angoli smussati, di dimensioni generose in altezza e larghezza. Nel modulo compaiono due sensori, mentre appena sotto è visibile una terza fotocamera accompagnata da un flash LED.

Un design che richiama inevitabilmente quello dei nuovi melafonini, ma che si distingue per una possibile funzione aggiuntiva.

Il ritorno di un display secondario, forse

Secondo le indiscrezioni, lo spazio occupato dalla camera bar potrebbe non essere giustificato soltanto dai sensori fotografici. Xiaomi starebbe valutando di inserire un display secondario sul retro, posizionato nella parte destra della barra. Sarebbe un ritorno a una soluzione già sperimentata con successo sullo Xiaomi Mi 11 Ultra, poi abbandonata nelle generazioni successive.

Un pannello aggiuntivo permetterebbe di controllare notifiche, musica e funzioni rapide senza accendere lo schermo principale, oltre a offrire nuove possibilità per i selfie con le fotocamere posteriori.

Una scelta che punta a distinguersi

Nel panorama Android, moduli fotografici così vistosi non sono una novità: marchi come Poco, Redmi e Oppo hanno già adottato soluzioni simili, spesso solo per ragioni estetiche. Nel caso di Xiaomi 16 Pro Max, invece, la presenza di un display secondario renderebbe la camera bar non solo un elemento di design, ma anche un plus funzionale. Capiremo con certezza tutto alla presentazione ufficiale del terminale.