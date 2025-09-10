Ad
WhatsApp per iPhone testa il Liquid Glass nella nuova beta

Nuove prove sono state fatte nell'ultima beta di WhatsApp destinata ad iOS, ci sono tracce evidenti dello stile relativo ad iOS 26.

WhatsApp sta lavorando a un rinnovamento grafico della propria app per iPhone, in linea con lo stile introdotto da Apple su iOS 26. La versione beta 25.24.10.70, distribuita tramite TestFlight, è stata infatti compilata con il nuovo SDK del sistema operativo e porta con sé le prime tracce del cosiddetto Liquid Glass.

Un’interfaccia più fluida e trasparente per WhatsApp su iPhone

WhatsApp beta per iPhone iOS liquid glass

Il Liquid Glass è la cifra stilistica che Apple ha scelto per iOS 26: un design che richiama l’effetto del vetro con trasparenze, riflessi e transizioni fluide. Grazie a questo aggiornamento, anche WhatsApp inizia ad adottare lo stesso approccio visivo. Già nella beta, pulsanti, menu e sfondi acquisiscono maggiore profondità e dinamismo, con variazioni che rispondono alla luce, ai movimenti e alle interazioni dell’utente.

Si tratta di un passaggio che rende l’app coerente con il nuovo linguaggio grafico di iOS, migliorando la continuità tra l’esperienza offerta dal sistema e quella garantita dalle applicazioni di terze parti.

Il nodo dell’accessibilità resta un grattacapo

La sfida non è solo estetica. Un design più complesso rischia di incidere sulla leggibilità e sulla fruibilità, soprattutto su modelli di iPhone meno recenti o con hardware limitato. Per questo motivo WhatsApp sta procedendo con cautela, introducendo gradualmente i nuovi elementi. Nella beta attuale, l’attenzione è concentrata sulla barra di navigazione inferiore, che sarà seguita da menu e controlli. Ogni fase è accompagnata da test mirati a mantenere un equilibrio tra effetti visivi, prestazioni e accessibilità.

Il percorso è appena iniziato e non è ancora chiaro quando la transizione sarà completa. È però evidente l’intenzione di Meta di farsi trovare pronta al rilascio pubblico di iOS 26, così da garantire agli utenti un’esperienza armonizzata con il sistema operativo e al passo con le linee guida grafiche di Apple. Ci saranno quindi novità nel prossimo periodo che confermeranno o rinnegheranno tutto quello che si è visto fino ad ora.

