WhatsApp per iPhone testa il Liquid Glass nella nuova beta

WhatsApp sta lavorando a un rinnovamento grafico della propria app per iPhone, in linea con lo stile introdotto da Apple su iOS 26. La versione beta 25.24.10.70, distribuita tramite TestFlight, è stata infatti compilata con il nuovo SDK del sistema operativo e porta con sé le prime tracce del cosiddetto Liquid Glass.

Un’interfaccia più fluida e trasparente per WhatsApp su iPhone

Il Liquid Glass è la cifra stilistica che Apple ha scelto per iOS 26: un design che richiama l’effetto del vetro con trasparenze, riflessi e transizioni fluide. Grazie a questo aggiornamento, anche WhatsApp inizia ad adottare lo stesso approccio visivo. Già nella beta, pulsanti, menu e sfondi acquisiscono maggiore profondità e dinamismo, con variazioni che rispondono alla luce, ai movimenti e alle interazioni dell’utente.

Si tratta di un passaggio che rende l’app coerente con il nuovo linguaggio grafico di iOS, migliorando la continuità tra l’esperienza offerta dal sistema e quella garantita dalle applicazioni di terze parti.

Il nodo dell’accessibilità resta un grattacapo

La sfida non è solo estetica. Un design più complesso rischia di incidere sulla leggibilità e sulla fruibilità, soprattutto su modelli di iPhone meno recenti o con hardware limitato. Per questo motivo WhatsApp sta procedendo con cautela, introducendo gradualmente i nuovi elementi. Nella beta attuale, l’attenzione è concentrata sulla barra di navigazione inferiore, che sarà seguita da menu e controlli. Ogni fase è accompagnata da test mirati a mantenere un equilibrio tra effetti visivi, prestazioni e accessibilità.

Il percorso è appena iniziato e non è ancora chiaro quando la transizione sarà completa. È però evidente l’intenzione di Meta di farsi trovare pronta al rilascio pubblico di iOS 26, così da garantire agli utenti un’esperienza armonizzata con il sistema operativo e al passo con le linee guida grafiche di Apple. Ci saranno quindi novità nel prossimo periodo che confermeranno o rinnegheranno tutto quello che si è visto fino ad ora.